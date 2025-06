Iran e Israele, la guerra in diretta: drone sulla casa di Netanyahu

Notte di feroce contrattacco iraniano su Israele. Teheran ha informato il Qatar e l'Oman che non è aperto a negoziare un cessate il fuoco mentre è sotto attacco israeliano. Intanto arrivano conferme su Ali Khamenei: la Guida Suprema dell'Iran è stata evacuata in un bunker sotterraneo nel nord-est di Teheran, a Lavizan,poche ore dopo l'inizio dei raid israeliani di venerdì. Israele non avrebbe assassinato Khamenei la prima notte dell'operazione per dargli un'ultima possibilità di abbandonare completamente il suo programma di arricchimento dell'uranio. Di seguito, la diretta della giornata.

Ore 11.01 - Allarme droni sulla residenza di Netanyahu

Allarmi aerei attivati per la presenza di droni iraniani a Cesarea, nel Nord di Israele, dove si trova la residenza del premier Benyamin Netanyahu), a Hadera, Pardes Hanna, Jisr a-Zarqa e altri insediamenti nello Sharon, a sud dall'area metropolitana di Tel Aviv. Un drone lanciato dall'Iran è stato intercettato, ha fatto sapere l'Idf, dopo essere stato inseguito per mezz'ora da un caccia dell'Aeronautica.

Ore 10.53 - Iran chiede ad Aiea condanna attacchi Israele a siti nucleari

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha esortato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a esprimere una "ferma condanna" degli attacchi di Israele ai siti nucleari iraniani in occasione del vertice di emergenza previsto oggi. Gli attacchi alle infrastrutture nucleari sono vietati dall'articolo 56 del protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra.

Ore 10.30 - Abbattuti missili di Israele su sito nucleare di Natanz

Questa mattina difese aeree intorno all'impianto nucleare iraniano di Natanz "hanno contrastato i missili ostili del regime sionista usurpatore, colpendoli con successo". Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Tasnim citando fonti locali.

Ore 10.09 - Il consigliere di Khamenei "vivo ma ferito"

Ali Shamkani, consigliere della Guida Suprema iraniana, non è morto ma è rimasto ferito in un bombardamento e si trova al momento ricoverato in condizioni stabili. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana Isna. L'uccisione di Shamkani era stata confermata sabato scorso anche da fonti iraniane.

Ore 9.57 - La Cina invoca "misure tempestive per allentare tensioni"

La Cina esprime "profonda preoccupazione" per gli attacchi sferrati da Israele contro l'Iran e chiede ad entrambi di "adottare misure tempestive per promuovere un allentamento delle tensioni il prima possibile". Così il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, nel corso di una regolare conferenza stampa a Pechino. "Se il conflitto tra Israele e Iran dovesse continuare ad aggravarsi o addirittura a espandersi, i Paesi del Medio Oriente saranno i primi a risentirne", ha sottolineato Guo, ricordando le due conversazioni telefoniche avute dal ministro degli Esteri Wang Yi con gli omologhi di Iran e Israele, rispettivamente Abbas Araghchi e Gideon Sa'ar, nel fine settimana. I due Paesi "dovrebbero adottare immediatamente misure per frenare l'escalation del conflitto e placare la tensione", ha aggiunto Guo, ribadendo che "la forza non conduce a una pace duratura" e la volontà della Cina di "mantenere la comunicazione con le parti interessate, oltre che promuovere pace e dialogo".

Ore 8.35- Israele colpisce il quartier generale della forza Quds

L'Aeronautica militare israeliana ha colpito il quartier generale della forza Quds del corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, i pasdaran, a Teheran, dopo un massiccio attacco missilistico iraniano su Israele. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). "La sede della forza Quds dei pasdaran era il luogo in cui erano pianificati gli attacchi terroristici contro Israele, da parte di agenti dell'Iran", afferma l'esercito. La forza Quds dei pasdaran è un'unità di élite. L'attacco di questa mattina segue quelli contro le sedi di altri dicasteri effettuati ieri. Il ministero della Salute iraniano ha annunciato che dall'inizio del confronto militare tra Israele e IRAN nella Repubblica islamica sono morte 224 persone.

Ore 8.01 - Iran, giustiziato uomo accusato di spionaggio per il Mossad

Le autorità iraniane hanno giustiziato un uomo ritenuto colpevole di spionaggio per conto dell'agenzia di intelligence israeliana Mossad. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana "Fars", che ha identificato l'uomo come Esmail Fekri. Si tratta della terza esecuzione nelle ultime settimane legata a presunte attività di spionaggio per conto di Israele.

Ore 7.48 - Katz, "gli abitanti di Teheran pagheranno presto un alto prezzo"

Gli abitanti di Teheran pagheranno presto un alto prezzo. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, a seguito degli attacchi missilistici iraniani contro lo Stato ebraico. "L'arrogante dittatore di Teheran (la guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei) è diventato un assassino spaventato che spara al fronte interno civile israeliano per dissuadere le Forze di difesa israeliane (Idf) dal continuare a compiere attacchi che stanno distruggendo le sue capacità", ha affermato Katz in una dichiarazione. "Gli abitanti di Teheran pagheranno il prezzo, e presto", ha concluso.

Ore 7.23 - Idf, eliminate truppe missilistiche a Sud di Teheran

L'aviazione israeliana ha eliminato un contingente di truppe missilistiche a Sud di Teheran "secondi prima" che raggiungessero un lanciamissile terra-aria, anch'esso distrutto nel bombardamento. Lo riferisce una nota delle Israel Defense Forces.

Ore 6.59 - Iran, il presidente invita alla "unità"

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha parlato della guerra lanciata da Israele contro il suo Paese, invitando il suo popolo "all'unità" per "resistere all'aggressione sionista". "Non cerchiamo il predominio ed è Israele che cerca di colpire i musulmani uno a uno e imporre loro i suoi dettami", ha dichiarato. "L'entità sionista non sarà in grado di sconfiggerci con omicidi e assassini, e le nostre forze resisteranno a questi codardi", ha sottolineato. Il presidente iraniano ha anche negato qualsiasi desiderio di ottenere armi nucleari. "Non vogliamo possedere armi nucleari", ha spiegato Pezeshkian. "Non siamo noi ad aver abbandonato i negoziati", ha dichiarato, riferendosi ai negoziati nucleari in corso con gli Stati Uniti negli ultimi mesi. Ma "nessuno ha il diritto di privarci del diritto di beneficiare dell'energia nucleare e della ricerca che serve gli interessi del nostro popolo".

Ore 6.20 - Iran, utilizzato nuovo sistema per bucare difese di Israele

Secondo le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran nell'attacco notturno contro Israele è stato utilizzato un nuovo metodo che ha reso inefficaci i sistemi di difesa. Lo riporta il The Guardian, citando l'agenzia Reuters. "Le iniziative e le capacità impiegate in questa operazione, nonostante il completo supporto degli Stati Uniti e delle potenze occidentali e il possesso della tecnologia di difesa più moderna e avanzata, hanno portato al massimo successo dei missili sui bersagli nei territori occupati".

Ore 5.58 - Mda, tre persone uccise da missili nel centro di Israele

Tre persone sono rimaste uccise dall'impatto di missili balistici iraniani lanciati nel centro di Israele. Lo riporta il Magen David Adom, come scrive 'The Times of Israel'. I missili hanno colpito almeno due edifici in diverse zone del centro di Israele, causando circa 30 feriti.

Ore 5.34 - Oltre 100 feriti a Gush Dan ricoverati in ospedale

Almeno 103 persone ferite negli attacchi missilistici iraniani nelle varie aree del blocco di Dan sono state finora ricoverate in ospedale. Due sono in gravi condizioni. Lo riporta Ynet.

Ore 5.28 - Mda, bambino di 10 anni ferito grave a Gush Dan

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito a Gush Dan. Lo ha riferito il direttore generale dell'Mda, Eli Bean, come riporta Ynet. Bin ha parlato di 2 persone gravemente ferite e definito "critiche" le condizioni del bambino di 10 anni. Inoltre, diverse decine di persone sono rimaste leggermente ferite nei vari siti in cui sono esplosi i missili iraniani. Secondo Bin, un sito di atterraggio si trova nell'area di Carmel e altri quattro nell'area di Dan-Yarko.

Ore 4.42 - Forti esplosioni anche a Gerusalemme

Forti esplosioni, questa notte, anche a Gerusalemme. E' quanto riferito da un giornalista dell'Afp. Le sirene dei raid aerei hanno suonato e una giornalista dell'Afp ha sentito "forti esplosioni che hanno fatto tremare l'edificio" in cui si trovava. Un altro giornalista dell'Afp ha visto del fumo denso alzarsi nel cielo dopo l'atterraggio di un missile ad Haifa, nel nord di Israele.

Ore 4.24 - Raffica missili verso Israele, attivate sirene

Le sirene sono state attivate in tutto Israele a causa di un attacco missilistico balistico iraniano. Lo riporta 'The Times of Israel'. Le Idf affermano di aver rilevato una raffica di missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele. Ai civili viene ordinato di entrare nei rifugi antiaerei e di rimanervi fino a nuovo avviso.