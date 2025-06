Iran, Israele bombarda la tv di Stato di Teheran: crolla lo studio

Un rumore assordante e lo studio che viene giù. Tra gli obiettivi di Israele c'è anche la distruzione di tutte le fonti di propaganda del regime di Teheran. Sui social è diventato virale un video che mostra una presentatrice della tv di Stato iraniana. La donna stava riferendo qualcosa ai suoi telespettatori, forse le ultime notizie circa i bombardamenti nella capitale della Repubblica islamica. Poi il caos. Prima un rumore assordante, seguito da una scossa simile a quella prodotta da un terremoto. E infine lo studio che crolla, con la presentatrice costretta ad abbandonare subito lo studio e l'edificio. Tel Aviv ha bombardato la tv di Stato iraniana Irib.

L'obiettivo è stato poi confermato dai vertici di Israele. Come confermato da Al Arabiya, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha spiegato che la televisione e la radio di Stato iraniane "stanno per scomparire".

"Non abbiamo iniziato la guerra, ma risponderemo ai crimini dei sionisti; a qualsiasi livello attaccheranno, riceveranno risposta allo stesso livello. Non cerchiamo di estendere la guerra, ma risponderemo in modo deplorevole a qualsiasi attacco sul suolo iraniano". Lo ha detto il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, come riporta l'agenzia Irna. Pezeshkian ha spiegato che se "gli Stati Uniti non fermeranno il regime sionista, l'Iran risponderà ancora più duramente".