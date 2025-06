Affari Tuoi, Graziano spiazza lo studio: "Che lavoro faccio"

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 16 giugno, il concorrente abruzzese Graziano, venditore ambulante di arrosticini (studio stupito), accompagnato dalla moglie, ha affrontato la gara con entusiasmo e determinazione, sognando di vincere i 300 mila euro in palio. Ha iniziato la partita sotto la guida di Stefano De Martino, che ha dato il via con i consueti sei lanci. La prima offerta del dottore, 41 mila euro, è stata rifiutata senza esitazioni, mostrando la volontà di Graziano di puntare in alto.

La gara è proseguita con momenti di tensione: Graziano ha eliminato pacchi importanti, tra cui 30 mila, 50 mila e, clamorosamente, il pacco da 300 mila euro, riducendo le sue possibilità. Il dottore ha provato a tentarlo con offerte, come 20 mila euro o uno scambio di pacco, ma Graziano ha spesso scelto di rischiare, deciso a proseguire. Tuttavia, la sorte non lo ha premiato: un pacco rivelatosi da soli 5 mila euro e un successivo cambio, che ha portato alla scoperta di 100 mila euro, hanno segnato una svolta negativa.

Verso il finale, con soli pacchi blu rimanenti, le speranze di Graziano si sono ridotte. All’ultimo tiro, il concorrente è rimasto senza premio, un esito inaspettato che ha deluso sia lui sia De Martino. La serata, iniziata con grandi aspettative, si è conclusa con un’amara lezione sulla imprevedibilità della fortuna, lasciando Graziano a mani vuote.