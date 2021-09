Afghanistan, i talebani inscenano il funerale dell'Occidente: bare avvolte dalle bandiere Usa, Francia e Nato

01 settembre 2021 a

Per celebrare l’abbandono dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti e dell’Occidente in generale, i talebani hanno allestito una sfilata per le strade di Khost, nel Sud-Est del Paese. Non solo, perché hanno inscenato anche un finto funerale davanti a centinaia di persone, forse addirittura migliaia dato che dalle immagini circolate in rete si nota una gran folla ammassata.

Le bare portate in spalla dai talebani hanno un segno particolare: sono avvolte dalle bandiere di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Nato. E così l’usanza di avvolgere con il vessillo nazionale i soldati caduti è divenuta motivo di sfregio da parte dei talebani, che hanno piegato la sacralità dell’estremo saluto per fare becera propaganda contro i Paesi occidentali, che comunque avevano contribuito a creare una società civile in Afghanistan, in cui i diritti umani e delle donne erano pienamente rispettati.

Dopo aver aiutato oltre 100mila afghani a imbarcarsi su voli di evacuazione, dal 31 gli occidentali hanno lasciato libero l’aeroporto di Kabul. I talebani hanno festeggiato con raffiche di mitra sparate in aria e fuochi d’artificio, dopodiché non hanno perso tempo a mostrare il loro vero volto, promuovendo l’immediato ritorno all’integralismo tra repressione e negazione dei diritti civili: sono tornati gli obblighi di barba lunga per gli uomini e la chiusura di classi miste nelle scuole. Se il buongiorno si vede dal mattino…

