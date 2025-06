Iran, Ashkan Rostami: "Trump decisivo. E 8 iraniani su 10 contrari al regime"

«Mi chiamo Ashkan Rostami, ho vissuto 25 anni in Iran, e poi nel 2015 sono arrivato in Italia. In questi 10 anni ho fatto sempre attività politica, sia a livello italiano che a livello di opposizione iraniano. Ma nel 2009 avevo già partecipato alle manifestazioni di Onda Verde, dove ho perso anche due amici. Uno è stato ucciso dalle Guardie Rivoluzionarie durante una protesta. L’altro è stato arrestato, e poi il suo corpo è stato restituito dopo tre mesi. Sono arrivato in Italia con visto di studio per studiare informatica. Adesso lavoro come informatico anche in Italia».

Così si presenta uno degli esponenti dell’opposizione iraniana più intervistato dalla stampa italiana in questi ultimi giorni, come esponente del Partito Costituzionalista dell’Iran e del Consiglio di Transizione.

«Il Partito Costituzionalista è il più antico dei partiti che lottano per la monarchia costituzionale in Iran. È membro del Consiglio di Transizione che è invece non una coalizione, ma un insieme di diversi partiti e forze politiche di opposizione iraniano: di destra, di sinistra e anche etnici. Sta provando, anche in questi giorni, a dare una mano per arrivare appunto a una transizione».

E che succede con il bombardamento Usa?

«Tutti in questi giorni ci aspettavamo che gli Stati Uniti entrassero in guerra. Il lavoro che Israele stava portando avanti era difficile che raggiungesse almeno uno dei suoi obiettivi, senza il supporto degli Stati Uniti. Per fortuna, finalmente il presidente Trump ha deciso di entrare in questa guerra. Probabilmente, se la Repubblica Islamica non risponde, il ruolo degli Stati Uniti finisce qui. Abbiamo sentito i commenti del Presidente Trump che le porte per fare negoziati sono ancora aperte. Il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica, che si trova a Istanbul, ha detto che mentre stavano negoziando siamo stati attaccati, ma a questo punto ormai conta poco. Un obiettivo principale di Israele grazie all’aiuto americano è stato raggiunto. Comunque, ciò direttamente non ha effetti su noi dell’opposizione. Alla fine uno dei nostri punti era chiudere tutti i siti nucleari in Iran, dopo un’eventuale presa di potere. Finora, comunque, non ci sono report su materiali radioattivi usciti dai siti nucleari».