Iran-Trump, Alexander B. Gray: "Cosa sta succedendo dietro le quinte"

In una intervista a Il Corriere della Sera spiega ancora: "Il presidente ha detto sempre due cose e ne hanno ascoltata solo una. Dice da vent’anni che gli Usa non devono essere coinvolti in guerre eterne in Medio Oriente, ma anche che all’Iran non deve essere consentito acquisire un’arma nucleare. Sta cercando di bilanciare questi due aspetti". E ancora: "E' importante quello che americani e iraniani si stanno dicendo dietro le quinte. Credo che molti suoi sostenitori siano preoccupati perché ogni volta che entri in un conflitto simile, subito perdi il controllo degli eventi — non importa se sei la più grande superpotenza mondiale — rinunci a una certa percentuale di capacità d’azione perché poi tocca al tuo rivale".