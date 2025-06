Iran, la diretta. Trump: "Cessate il fuoco totale, la guerra dei 12 giorni è finita"

Dopo il contrattacco (preannunciato) dell'Iran contro le basi militari Usa in Qatar arriva il giorno del "cessate il fuoco". L'annuncio arriva prima da Donald Trump, con il presidente americano che nella notte italiana parla di una tregua "per sempre", poi da Teheran che sostiene di averlo "imposto al nemico". Di seguito, gli aggiornamenti della giornata:

Ore 9.21 - Tajani, "i nostri militari avvertiti dell'attacco iraniano"

"I nostri militari erano stati avvertiti, erano usciti dalla caserma, stavano in albergo". Lo ha detto a Mattino Cinque il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo gli ultimi sviluppi in Medio Oriente. "La situazione era già piuttosto tesa perché le basi militari americane, c'erano anche militari italiani, erano state liberate, quindi non c'era praticamente nessuno, i nostri militari erano tornati in albergo, sono pochi lì, ma l'importante è che non ci siano state vittime", ha aggiunto, sottolineando ancora una volta il lavoro di "tutte le nostre ambasciate" per garantire la sicurezza dei "nostri concittadini" nella regione. "Sono circa 50.000 gli italiani che vivono in quell'era del mondo, del Medio Oriente e del Golfo", ha precisato, ricordando i "2.500 militari" e "il piccolo numero rientrato dall'Iraq". Tra gli italiani che lasciano l'area, ha evidenziato, che "un convoglio sta facendo gli ultimi adempimenti in questi minuti".

Ore 9.01 - Iran, "l'attacco israeliano al carcere di Evin ha provocato vittime"

Alcuni detenuti e dipendenti del carcere di Evin, a Teheran, sono stati uccisi durante l'attacco israeliano di ieri: lo ha reso noto oggi il portavoce della magistratura del Paese, Asghar Jahangir. Il funzionario ha affermato che l'attacco è avvenuto mentre i detenuti incontravano le loro famiglie e ha danneggiato parte dell'edificio amministrativo. Lo riporta l'agenzia di stampa Tasnim.

Ore 8.37 - Trump, "tregua completa e totale"

Il cessate il fuoco tra Israele e Iran "è ora in vigore". Lo ha annunciato Donald Trump sul social Truth. "Per favore non violatelo!" ha aggiunto. L'annuncio del cessate il fuoco era avvenuto qualche ora prima sempre su Truth: "Congratulazioni a tutti! E' stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale (tra circa 6 ore da oggi, quando Israele e Iran avranno terminato e completato le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, a quel punto la guerra sarà considerata finita! Ufficialmente, l'Iran inizierà il cessate il fuoco e, alla dodicesima ora, Israele inizierà il cessate il fuoco e, alla 24a ora, la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni sarà salutata dal mondo".

Ore 7.55 - Beer Sheva, le vittime sono 4

I servizi di emergenza israeliani affermano che 4 persone sono rimaste uccise nell'attacco iraniano a Beer Sheva, correggendo il precedente rapporto di 7 persone.

Ore 7.52 - Iran, nella notte 9 morti per attacco israeliano

L'Iran ha denunciato oggi la morte di nove persone per un attacco israeliano contro la provincia di Gilan. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim. Il vicegovernatore della provincia ha affermato che, oltre ai nove morti, ci sono stati 33 feriti tra i quali anche donne e bambini.

Ore 7.41 - Fonti di Israele, il cessate il fuoco "potrebbe reggere"

Il cessate il fuoco tra Israele e Iran "potrebbe reggere" se entrambe le parti si impegneranno a rispettarlo. Lo ha detto un funzionario israeliano al sito di notizie Walla. "Trump ha annunciato un cessate il fuoco. Se tutte le parti lo rispetteranno, rimarrà in vigore", ha dichiarato il funzionario in forma anonima. Non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale e pubblica in merito da parte del Primo Ministro Benjamin Netanyahu o di altri funzionari israeliani.

Ore 7.31 - Trump, "Il cessate il fuoco ora è in vigore, non violatelo"

"Il cessate il fuoco è ora in vigore. Si prega di non violarlo!". Lo scrive su Truth social il presidente Usa Donald Trump, che nelle scorse ore ha annunciato la tregua tra Iran e Israele.

Ore 6.58 - Iran, un drone colpisce una base militare nel sud dell'Iraq

Un drone ha colpito nella notte il sistema radar di una base militare nel sud dell'Iraq. Lo hanno riferito fonti della sicurezza, dopo che un attacco simile aveva colpito una base militare a Baghdad. Il raid contro la base aerea Imam Ali nella provincia di Dih Qar ha provocato danni materiali, hanno detto le fonti all'Afp.

Ore 6.23 - Iran, quarta ondata di missili contro Israele

L'Iran annuncia il lancio di una quarta ondata di missili verso Israele. All'alba di oggi, in un precedente attacco su Beer Sheva, nel sud di Israele, tre persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite. "A seguito dell'impatto del missile nel sud di Israele: finora, le squadre dell'MDA hanno dichiarato la morte di tre persone. Due persone con ferite moderate sono state evacuate in ospedale e circa sei persone con ferite lievi sono in cura sul posto", ha dichiarato Magen David Adom in una dichiarazione su X.

Ore 5.39 - Tre morti a Beer Sheva per impatto missile dall'Iran

Tre civili sono stati dichiarati morti dai medici del servizio ambulanze israeliano dopo l'impatto di un missile lanciato dall'Iran, che ha colpito direttamente un edificio residenziale a Beer Sheva, nel sud dello Stato ebraico. Inizialmente i tre erano stati dichiarati feriti gravi.

Ore 5.23 - Iran, cessate il fuoco "imposto al nemico"

I media di Stato iraniani hanno annunciato stamattina un cessate il fuoco "imposto al nemico", dopo l'attacco missilistico condotto dall'Iran contro la base statunitense di Al Udeid, in Qatar, in risposta alla "aggressione statunitense" contro i siti nucleari iraniani dello scorso fine settimana. L'annuncio arriva a poche ore dai lanci contro la base americana di Al Udeid, in Qatar. "La riuscita operazione missilistica del Sepah (i Guardiani della rivoluzione islamica) in risposta all'aggressione americana e l'esemplare fermezza e unita' del nostro caro popolo nel difendere la patria hanno imposto il cessate il fuoco al nemico", ha dichiarato in diretta un conduttore dell'emittente televisiva nazionale IRINN "Iran National News Network".

Ore 5.21 - Iran, "operazioni contro Israele fino all'ultimo minuto"

"Le operazioni militari delle nostre potenti Forze armate per punire Israele per la sua aggressione sono continuate fino all'ultimo minuto, alle 4 del mattino", scrive il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi su X. "Insieme a tutti gli iraniani ringrazio le nostre coraggiose Forze armate che rimangono pronte a difendere il nostro caro Paese fino all'ultima goccia di sangue e che hanno risposto a qualsiasi attacco nemico fino all'ultimo minuto", aggiunge Araghchi.

Ore 4.58 - Nuovo post di Trump su tregua durante allarmi in Israele

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato un nuovo post sul social Truth, contemporaneamente agli allarmi in corso nello Stato ebraico: "Israele e Iran si sono avvicinati a me, quasi contemporaneamente. Sapevo che era giunto il momento", ha scritto Trump. E ha aggiunto che "il mondo e il Medio Oriente sono i veri vincitori". Il presidente americano ha concluso il post scrivendo che "il futuro di Israele e dell'Iran è sconfinato e pieno di grandi promesse. Dio vi benedica entrambi".

Ore 4.52 - Sirene in azione in Israele per lancio missili da Iran

L'esercito israeliano ha dichiarato di essere al lavoro per intercettare i missili iraniani. "Poco fa, le sirene hanno suonato in diverse zone di Israele a seguito dell'identificazione di missili lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele", ha dichiarato l'esercito israeliano in una dichiarazione pubblicata su Telegram. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato un cessate il fuoco scaglionato tra Israele e Iran che sarebbe iniziato intorno alle 04:00.

Ore 4.02 - Iran, "stop attacchi se Israele smette di aggredire"

"Al momento, non esiste alcun 'accordo' su un cessate il fuoco o sulla cessazione delle operazioni militari. Tuttavia, a condizione che il regime israeliano ponga fine alla sua aggressione illegale contro il popolo iraniano entro le 4 del mattino, ora di Teheran, non abbiamo intenzione di proseguire la nostra risposta. La decisione definitiva sulla cessazione delle nostre operazioni militari verrà presa più tardi". Lo scrive sui social il ministro degli Esteri iraniano, Sayed Abbas Araghchi.

Ore 3.49 - Vance, "Iran non può più costruire un'arma nucleare"

Per il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, la volontà dell'Iran di interrompere le ostilità è dovuta ai danni subiti dal suo programma nucleare. "Una settimana fa l'Iran era vicino a ottenere un'arma nucleare. Ora non è' in grado di farlo con l'attrezzatura che ha, perché l'abbiamo distrutta", ha detto Vance in un'intervista a Fox News. Alcune ore prima dell'annuncio del cessate il fuoco, fonti della difesa statunitense avevano avvertito che Washington avrebbe continuato a "prendere tutte le misure necessarie per proteggere e difendere il personale, i partner e gli alleati degli Stati Uniti nella regione".

Ore 2.25 - Trump, "il cessate il fuoco sarà permanente"

"Penso che il cessate il fuoco sia illimitato. Sarà per sempre", Israele e Iran "si spareranno mai più" a vicenda. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un'intervista telefonica esclusiva con NBC News. Trump ha definito il cessate il fuoco con Iran e Israele "un giorno meraviglioso per il mondo, a mio parere" e si è detto "molto felice di essere riuscito a portare a termine l'opera. Molte persone stavano morendo e la situazione non poteva che peggiorare. Avrebbe portato l'intero Medio Oriente alla rovina".