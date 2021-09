Afghanistan, il portavoce dei talebani: "Come ci finanziano Cina e Russia", l'ultima sfida all'Occidente

02 settembre 2021 a

Vogliono che l'Italia riconosca il governo talebano e che riapra la sua ambasciata a Kabul. Mentre l'asse con la Cina e la Russia si rafforza. E' quanto sostiene il portavoce degli estremisti islamici Zabiullah Mujahid, in una intervista a La Repubblica. "Spero che l'Italia riconosca il nostro governo islamico e che riapra presto la sua ambasciata". Nel nuovo Afghanistan, conferma Mujahid, "non ci saranno donne ministro, ma potranno lavorare nei ministeri oppure come poliziotte o infermiere. Potranno anche studiare all'università".

Per contrastare la crisi economica, invece, i talebani puntano sulla Cina: "Pechino ci aiuterà a ricostruire il Paese, sarà il nostro partner principale ". "Tutti i soldi sono stati spesi per la guerra, ora è tempo di ricostruire. Per questo abbiamo bisogno di migliorare le nostre relazioni internazionali e accreditarci davanti ai governi di tutto il mondo. Siamo consapevoli che abbiamo davanti un lavoro enorme, ma stiamo ponendo le basi per una profonda trasformazione del Paese", dice Mujahid.

"La Cina è il nostro partner principale e rappresenta per noi una fondamentale e straordinaria opportunità poiché è disponibile a investire e ricostruire il nostro Paese", prosegue il portavoce dei talebani. Quanto ai rapporti con la Russia, Mujahid assicura che "continuiamo a mantenere ottime relazioni con un partner importante e con un peso fondamentale per la regione come la Russia. Le relazioni con Mosca sono principalmente politiche ed economiche. La Russia continua a mediare per noi e con noi per creare le condizioni per una pace internazionale".

