Regina Elisabetta, il piano per la sua morte: "London Bridge è caduto", lo scoop che scuote l'Europa

La Regina Elisabetta gode di ottima salute nonostante l'età avanzata, 95 anni. Tuttavia a Palazzo è già tutto pronto per l'eventuale morte della Sovrana. Il protocollo, studiato nei minimi dettagli dal governo inglese, adesso è stato svelato da Politico.Ue. Innanzitutto, il primo ministro sarà avvertito da una telefonata in cui un funzionario pronuncerà la frase in codice "London Bridge is Down (London Bridge è caduto)". Subito dopo i social media pubblici saranno oscurati. A quel punto il sito di Buckingham Palace sarà sostituito da una pagina nera con una breve dichiarazione in cui si conferma la morte della sovrana. Contemporaneamente, il sito del governo avrà un banner nero.

Per quanto riguarda i suoi funerali, invece, la bara sarà portata in processione da Buckingham Palace fino al Palazzo di Westminster, dove sarà esposta al pubblico per 23 ore al giorno per tre giorni. La cerimonia si terrà dieci giorni dopo la morte. Ma la giornata non sarà affatto festiva. Alla fine la Regina sarà sepolta nella Cappella commemorativa di Re Giorgio VI del castello di Windsor. Nel frattempo, è stata predisposta anche l'operazione "Spring Tide", che regolerà le modalità dell'ascesa al trono del principe Carlo. Quest'ultimo, infatti, prima dei funerali sarà impegnato in un tour del Paese. Infine, il suo discorso alla nazione sarà trasmesso alle sei del pomeriggio, dopo una udienza con il Premier.

Il giorno della morte della Regina, inoltre, sarà chiamato, nelle comunicazioni interne agli apparati dello stato "D-Day" e, a seguire, i giorni successivi fino al funerale, D+1, D+2 e via enumerando. Le mail ufficiali inviate lungo la catena gerarchica della burocrazia avranno testi predeterminati, come "siamo appena stati informati della morte di Sua Maestà" e "è richiesta discrezione".

