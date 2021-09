Regina Elisabetta, "caccia alla talpa": furia mai vista prima a Buckingham Palace, chi ha spiattellato il piano segreto del funerale

04 settembre 2021 a

a

a

A Buckingham Palace sono furiosi per la fuga di notizie che ha portato alla rivelazione del cosiddetto “London Bridge”, il piano non più segreto che è stato ideato per quando arriverà il momento della morte della Regina Elisabetta. “Nessun rispetto”, scrive il tabloid britannico Daily Express, che parla del clima pesantissimo che si respira a Buckingham Palace, dove è già scattata una vera e propria caccia alla talpa.

"London Bridge è caduto". Il piano per la morte della Regina Elisabetta: lo scoop che scuote l'Europa

Al di là della gravità del gesto, è la mancanza di tatto che sorprende maggiormente: la Regina ha perso pochi mesi fa l’amato marito e adesso deve pure subire il piano conseguente la sua morte che viene spiattellato in pubblico su tutti i giornali e le televisioni. “Buckingham Palace era furioso la scorsa notte dopo che è trapelato il progetto segreto per il funerale della Regina”, ha dichiarato un ex funzionario e stretto collaboratore della sovrana al Daily Express.

Kate e William costretti a cambiar casa? Pesante indiscrezione: tutta colpa della Regina Elisabetta

“Un’indagine - si legge sul quotidiano britannico - è stata avviata dall’ufficio di gabinetto a seguito della fuga di informazioni che sono state rese pubbliche. Un rabbia diffusa è esplosa per la decisione di pubblicare un programma ufficiale di eventi per i 10 giorni successivi alla morte di Sua Maestà, culminati in un funerale di stato nell’Abbazia di Westminster”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.