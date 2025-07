Segano l'albero di Robin Hood: 4 anni in galera

Due uomini sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere per aver tagliato un albero. Anche se non era proprio un albero qualunque: si trattava del "Sycamore Gap Tree", il leggendario acero secolare e sito patrimonio dell'Unesco nel Northumberland, Regno Unito, detto anche "albero di Robin Hood" perché presente nell'omonimo film del 1991 "Robin Hood, principe dei ladri", interpretato da Kevin Costner.

I fatti risalgono all'alba del 28 settembre 2023. Mentre gli autori del gesto sono Daniel Michael Graham, operaio di 39 anni di Carlisle, e Adam Carruthers, 32 anni, meccanico di Wigton. I due hanno agito sotto i fumi dell'alcol. Anche se il motivo non è ancora chiaro. “Una bravata di due ubriachi non è sufficiente per spiegare un simile gesto”, ha detto la giudice Lambert. Che poi ha aggiunto: "I due hanno provato un certo piacere nel tagliare l’albero”.