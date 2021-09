Famiglia Murdaugh, la potentissima famiglia che sconvolge l'America: "Li stanno sterminando uno a uno"

07 settembre 2021 a

Stati Uniti sotto choc per la storia a tratti irreale che arriva dal South Carolina. Roba che neanche in una serie tv di Netflix: in pratica una famiglia piuttosto apprezzata e temuta è stata cancellata con una serie di omicidi che si pensa siano da ricollegare a una vendetta. O almeno questa è l’ipotesi più accreditata, dato che nel giro di un mese sono stati uccisi madre, figlio e ora il padre.

Un giallo in piena regola, quello che riguarda la famiglia Murdaugh, molto conosciuta nel South Carolina perché - come scrive il New York Post - era “apprezzata e temuta” e di conseguenza aveva anche una “lunga lista di potenziali nemici, dagli ex dipendenti alle persone che hanno aiutato a perseguire o citare in giudizio”. I primi a morire erano stati madre e figlio, adesso la stessa brutta sorte è toccata al padre. Alex Murdaugh, 53 anni, è stato sorpreso da un agguato armato mentre era intento a cambiare una ruota della sua auto dopo una foratura.

Circa un mese fa madre e figlio erano invece stati trovati privi di vita nella residenza di caccia, entrambi a causa di ferite mortali da armi da fuoco. Secondo la polizia questi tre omicidi nascondono degli interessi nei confronti della famiglia Murdaugh: l’ipotesi più gettonata è che si sia trattato di una vendetta, dato che il figlio era in attesa di processo per la morte di una ragazza di 19 anni durante una gita in barca.

