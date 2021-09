Meghan e Harry, "pretese scioccanti" alla Regina Elisabetta: lettera a palazzo, cosa chiedono adesso

06 settembre 2021 a

a

a

Meghan e Harry hanno chiesto un incontro alla Regina Elisabetta. Una richiesta inaspettata, visti i trascorsi dei duchi di Sussex con la famiglia reale. La coppia, infatti, ha rivolto delle pesanti accuse agli inquilini di Buckingham Palace in diverse interviste, soprattutto in quella con Oprah Winfrey. Tra le accuse più pesanti c'è quella di razzismo, che ha creato caos e scompiglio a corte. I duchi, inoltre, avrebbero fatto sapere alla Sovrana che vorrebbero battezzare la secondogenita Lilibet proprio a Windsor.

Meghan Markle, la "bugiarda" massacrata anche in tribunale: il trionfo di Piers Morgan, "e ora riavrò il mio lavoro?"

A rivelare questo scambio di messaggi è stata una fonte interna al The Sun, specificando che le "scioccanti" pretese dei Sussex avrebbero lasciato tutti di stucco (e di pessimo umore) a corte: "Harry e Meghan hanno fatto questa proposta a Sua Maestà, ma a Palazzo molte persone sono scioccate e nervose. Magari i Sussex hanno davvero voglia di incontrare la Regina, ma visto quello che le hanno fatto passare quest’anno molti giudicano assurde le loro pretese". Poi ha fatto sapere che Buckingham Palace "non ha ancora risposto alla richiesta di Harry e Meghan".

"Dieci anni nell'esercito e mi trattano così?". Harry, sconcertante retroscena: umiliato dalla famiglia reale davanti ai soldati

La Regina, comunque, avrebbe reagito meglio di tutti gli altri Reali perché è "ancora molto affezionata a Harry e vorrebbe vedere Lilibet e suo fratello Archie". Adesso resta da capire se Elisabetta asseconderà davvero la coppia. Nonostante l'affetto per il nipote, infatti, gira voce che la Regina sia proprio stufa delle esternazioni dei Sussex. Tra l'altro, dopo aver saputo che Harry pubblicherà un libro sulla sua vita l'anno prossimo, Sua Maestà si sarebbe messa in cerca di un super avvocato esperto in diffamazione. E il sospetto di alcuni è che i duchi abbiano teso una mano proprio per evitare di finire nei guai.

"Mutuo e cene da asporto". Harry e Meghan, tracollo finanziario: tam tam impazzito da Santa Barbara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.