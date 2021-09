Regina Elisabetta, "trovato il sostituto di Harry": si chiama Arthur Chatto, ecco come lo stanno addestrando

07 settembre 2021 a

a

a

A più di un anno dalla Megxit, pare che a corte abbiano già trovato il possibile "sostituto" di Harry, che ora vive con la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibeth in California. Di chi si tratta? Si chiama Arthur Chatto, ha 22 anni ed è il nipote della principessa Margaret, la sorella della regina Elisabetta. Stando al Sun, il giovane è stato selezionato per accedere al corso di addestramento per i Royal Marines e la Sovrana sarebbe molto fiera di lui.

"Pretese scioccanti" alla Regina Elisabetta. Meghan e Harry, lettera a palazzo: cosa chiedono adesso

Chatto potrebbe raggiungere un primato invidiabile: diventare il primo membro della royal family ad arruolarsi come ufficiale nella prestigiosa fanteria di marina del Naval Service britannico. "Arthur ha raccontato tutto alla Regina e lei è contenta e orgogliosa”, ha scritto il tabloid inglese. La Sovrana, infatti, riporrebbe nel 22enne molte speranze per il futuro dei Windsor. Inoltre, sarebbe entusiasta per il suo percorso perché le ricorda molto quello dell'amato principe Filippo, che entrò nel corpo dei Marines a soli 18 anni.

"Corrotto un collaboratore del principe Carlo". Altro scandalo a Palazzo, regina Elisabetta circondata: sporca storia di soldi

Stando ai media britannici, il 22enne potrebbe essere un vero e proprio erede del principe Harry. O almeno avrebbe le carte in regola per diventarlo. Con la Megxit, infatti, il duca di Sussex ha dovuto rinunciare a tutte le cariche militari, compresa quella onorifica di Capitano Generale dei Royal Marines, ereditata proprio dal duca di Edimburgo. Adesso, se Arthur Chatto riuscisse a superare le 32 settimane di addestramento, secondo i tabloid potrebbe addirittura ottenere i gradi e le onorificenze che sono appartenuti a Harry. A destare qualche sospetto è anche il fatto che il ragazzo abbia cancellato tutti i suoi seguitissimi account social.

"Chi ha spiattellato il piano segreto". Funerale della regina Elisabetta, è caccia alla talpa: a Buckingham Palace sono furiosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.