Charlene di Monaco plagiata dalla maga? Toh che caso, nelle ultime ore la santona... una scoperta inquietante

08 settembre 2021 a

a

a

Come mai Charlene di Monaco è da così tanto tempo in Sudafrica? Adesso ci sarebbe la risposta: al di là dei problemi fisici e delle operazioni cui si è dovuta sottoporre, la principessa avrebbe subito l'influenza di una maga, Dawn Mary Earl, una santona sudafricana con la quale Charlene condivide la passione per la numerologia e che è sua consigliera almeno dal 2016. La donna avrebbe esercitato un'influenza non indifferente sulla moglie di Alberto e sulla sua decisione di stare lontana dalla corte monegasca.

"Plagiata da una maga". Charlene di Monaco, indiscrezioni inquietanti: così la santona la ha rovinata

Ad aumentare i sospetti è il fatto che - come riporta il settimanale Oggi - negli ultimi giorni la maga avrebbe già provveduto a ripulire i suoi profili social, da Facebook a Instagram, quasi a voler eliminare ogni traccia della sua presenza. Secondo le ultime voci, sempre più insistenti, la santona rappresenterebbe una figura importante nella vita della principessa, che non farebbe un passo se i numeri non sono propizi e soprattutto se Dawn non approva.

"Charlene messa alle strette dal principe Alberto", l'ultima bomba sul reale: poche ore prima del ricovero...

In ogni caso, Charlene ha affrontato e sta ancora affrontando diversi problemi di salute. "La principessa - ha ricordato a Bild la cognata Chantell Wittstock - è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni". In molti, però, sospettano che dietro la sua lunga permanenza in Sudafrica ci sia una crisi matrimoniale con Alberto di Monaco. Nonostante la brevissima visita del principe e le foto scattate insieme, infatti, qualcuno è pronto a scommettere che tra i due sia finita.

"Quella terza figlia illegittima". Bomba sul principe Alberto e il vecchio flirt: svelata la vera ragione dietro la fuga di Charlene di Monaco?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.