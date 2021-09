Kate Middleton beccata a fare shopping così? Occhio al dettaglio, che umiliazione per Meghan Markle

14 settembre 2021 a

A differenza di Meghan Markle. Kate Middleton vuole dare un'idea di essere una donna e una mamma come tutte le altre con una famiglia normale. Tanto è vero che la duchessa, come mostrano le foto che il settimanale Chi pubblica in esclusiva mondiale nel numero di edicola da mercoledì 15 settembre, va a fare shopping "economico" insieme ai figli.

Negli scatti infatti si vede Kate Middleton in un momento di assoluta quotidianità con i figli George e Charlotte. "La futura regina d'Inghilterra ha accompagnato i figli a fare acquisti in una cartoleria vicina alla scuola che frequentano, senza scorta (che è rimasta a distanza)", si legge in una nota della rivista.

Insomma, Kate Middleton come tutte le mamme alle prese con la ripresa delle scuole va a comprare in cartoleria tutto l'occorrente per le lezioni. Riporta Chi che la moglie del principe Harry ha poi voluto che fosse proprio George a pagare la piccola spesa (matite colorate e gomme profumate per lui e per la sorellina) con i soldi della “mancetta” settimanale che lei e papà William gli danno. Una mossa che va contro le regole "reali" che prevedono che i principi di sangue non paghino mai personalmente perché non portano mai soldi in tasca.

