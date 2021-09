Kate Middleton "incinta", gossip impazzito: quel dettaglio che non è sfuggito agli inglesi

11 settembre 2021 a

Kate Middleton sarebbe nuovamente in dolce attesa. Primo indizio sulla possibile gravidanza della moglie di William è l’assenza dagli impegni ufficiali. Insomma, quanto basta per far scatenare i tabloid. La duchessa di Cambridge non appare in pubblico da diverse settimane. Motivo per cui secondo gli inglesi potrebbe essere incinta. Ad alimentare quello che al momento è solo una supposizione, il fatto che nelle prime settimane delle precedenti gravidanze la duchessa ha sempre sofferto di nausee così forti da costringerla a saltare gli appuntamenti in agenda.

Eppure l’insider reale Russell Myers è pronto a smentire questi gossip. Lo scrittore è infatti certo che William e Kate vogliano allargare la famiglia, ma non sarebbe questo il momento giusto. In realtà i duchi di Cambridge si stanno godendo "un po’ di meritato riposo lontano dallo sguardo dei media" dopo l’ultimo difficile anno.

La famiglia della Regina Elisabetta ha dovuto fare i conti non solo con la pandemia in corso, ma anche con le accuse rivolte da Harry e Meghan Markle. Così Kate e William si sono presi una pausa: sono stati in vacanza tra il Norfolk e la dimora di Balmoral in Scozia dove qualche giorno fa Kate è stata beccata in un pub con la piccola Charlotte per motivi fisiologici. Un gran stupore per chi era presente.

