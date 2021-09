Meghan Markle, raptus di gelosia con Harry. "Dove scende la sua mano", la foto che ha fatto impazzire la Duchessa

10 settembre 2021 a

Il raptus di gelosia di Meghan Markle agita la magione di Santa Barbara, la dimora californiana dove Harry e la moglie si sono rifiugiati dopo la fuga dagli oneri e dagli onori della Corona britannica. I Duchi di Sussex da mesi sembrano "uniti contro il mondo" ma una signorina rischia di incrinare questo rapporto. Tutto nasce dalla grande passione del principe per il polo, sport molto in voga nella Famiglia reale britannica. Harry ha partecipato a un torneo e su Instagram è stato immortalato insieme ai compagni di squadra con un trofeo vinto al torneo dell'Aspen Valley Polo Club. Tutti sorridenti e abbracciati. Accanto a Harry c'è tale Riley Ganzi, bellezza piccola ma esplosiva. Il figlio di Carlo e Diana con la mano sinistra le cinge la spalla, anche se la mano sparisce dall'inquadratura. Semplice gesto da sportivi? No, secondo Meghan, che non avrebbe affatto gradito "l'amichevole vicinanza" tra il marito e l'atletica signorina. La foto ovviamente ha fatto il giro del mondo e secondo il gossip reale, che conosce molto da vicino gli scatti d'ira della Markle, a casa sarebbero volate parole grosse.

A scatenare l'attrice, oggi impegnata nella scrittura di favole per bambini e in varie iniziative di beneficenza, sarebbe stata la lontananza di Harry in quei giorni: un mese fa il consorte si era assentato per volare in Colorado per quel torneo, lasciando a casa la Markle e i figli Archie e Lilibet. In squadra si è ritrovato la 24enne Riley, tutto pepe. E a Meghan non sarebbe sfuggito un dettaglio: mentre Harry le cingeva la spalla, la mano della Ganzi scendeva all'altezza della vita.

Troppa confidenza, anche se non parliamo più di un erede al trono. Secondo il sito di gossip New Idea, appena vista la foto Meghan avrebbe confidato ad amici di essersi "pentita della sua decisione di stare a casa".

"La mente di Meghan è andata in tilt non appena ha notato Riley, che è talentuosa, più giovane, bellissima e molto divertente - ha sottolineato la classica fonte anonima -. Certo, Harry è innamorato di Meghan oggi ma ora che l’America si sta aprendo verso di lui e Harry tornerà sulla scena per raccogliere fondi a favore delle loro organizzazioni di beneficenza, Meghan potrebbe voler tenere sotto controllo il maritino dagli occhi verdi". Insomma, chi dopo la rottura con Buckingham Palace aveva puntato qualche sterlina sul divorzio prossimo venturo dei due fuggitivi si starà fregando le mani.

