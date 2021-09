L'orango trasformata in una prostituta: "Rasata e truccata". Orrore puro: costretta ad avere rapporti

15 settembre 2021 a

Una orribile storia dal Borneo, in Indonesia: una orango di 17 anni è stata sottratta alla madre ancora cucciola e avviata sulla strada della prostituzione. Lo riporta il tabloid britannico The Sun, scendendo in dettagli sconcertanti. Il grosso primate è stata ritrovata incatenata a un muro di una casa di appuntamenti, truccata e ingioiellata e costretta ad avere rapporti sessuali con gli operai di una vicina fattoria che produceva olio di palma.

La povera Pony, per risultare più "attraente", veniva rasata a giorni alterni. Era diventata suo malgrado una vera e propria attrazione locale, fino al giorno in cui sono intervenuti per liberarla 35 poliziotti armati. "Sono stati minacciati con pistole e coltelli", spiega un testimone, tra i volontari delle associazioni animaliste che si sono mossi per la causa, raccontando la "resistenza" degli abitanti del villaggio e della proprietaria del bordello: "Ha pianto amaramente quando Pony è stata portata via". Impossibile però parlare di affetto. Semmai, di guadagno certo andato in fumo,

Al momento della liberazione, Pony era in condizioni fisiche disastrose: era piena di ascessi e la sua pelle era infetta, tanto da costringerla a grattarsi continuamente. Ma ora, secondo la volontaria Michelle Desilets, sta già meglio: "La sua resilienza è incredibile. Nonostante il trauma, ha mantenuto una dignità e un senso dell'umorismo. Aveva la personalità migliore e ha imparato a fidarsi molto rapidamente, nonostante quello che aveva passato".

