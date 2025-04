Il Fisco regolarizza la prostituzione? Spunta il codice Ateco

Dal primo aprile anche la prostituzione, rientrante nei "Servizi di incontro ed eventi simili" ha il proprio codice Ateco, ovvero il numero con cui Istat classifica le attività economiche a fini statistici. Ma cosa rientra nel codice ’96.99.92’? Attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali;fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione; organizzazione di incontri e altre attività di "speed networking".

A rivelarlo è il quotidiano online Open, che lo ha scoperto nell’elenco - tra le ’altre attività varie di servizi alla persona- stilato dall’Istat in vigore dal 1 gennaio, ma operativo solo dall’inizio del mese. Va ricordato che l'attività di prostituzione non è illegale in Italia a una condizione: che sia svolta volontariamente da una persona adulta e capace di intendere e di volere. Ad essere sanzionato è lo sfruttamento della prostituzione. E questa novità dal punto di vista fiscale potrebbe servire, sempre come ricorda Open, a far emergere la prostituzione da quella zona grigia fiscale in cui per troppo tempo si è nascosta. E fino a questo momento sono state più le pronunce della Cassazione che le norme a intervenire su questa attività e a regolarla.