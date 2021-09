Gabby Petito, il fidanzato scomparso e l'ultima agghiacciante scoperta: "Urla furibonde, arrivò la polizia". Ma...

20 settembre 2021 a

a

a

Il giallo di Gabby Petito appassiona tutto il mondo: di lei, influencer di 22 anni, non si avevano notizie da fine agosto. Ora, dopo la segnalazione di un videoamatore, sono stati trovati dei resti, compatibili con Gabrielle. Si cerca il fidanzato, Brian Laundrie, che però non si trova più. Brian non aveva mai voluto spiegare perché si fossero separati.

Il ritrovamento di Gabby è avvenuto ieri, domenica 19 settembre, in un parco del Wyoming: per l'Fbi è lei, anche se manca ancora la conferma scientifica, che arriverà dagli esami che si terranno domani. All'epoca della scomparsa, la ragazza era in viaggio proprio con il fidanzato, un viaggio che foto dopo foto i due raccontavano sui social. Già, come detto lei era una influencer.

Partono in camper sulle montagne rocciose, lei non torna più. Gabby Petito, una storia sconvolgente

La ragazza e il fidanzato viaggiavano su un van bianco. L’ultimo post di Gabby risale al 26 agosto. Brian è tornato a casa sua in Florida il primo settembre, senza di lei ma con il van che condividevano. E ora, come detto, è irrintracciabile. L'area del ritrovamento ora è chiusa al traffico. Le indagini ovviamente, ora più che mai, puntano su Brian Laundrie.

Inoltre, lo scorso 12 agosto, la coppia era stata segnalata dalla polizia a Moab, nello Utah. Nel report degli agenti viene spiegato che l'intervento era dovuto a un loro feroce litigio, ma i due avevano spiegato che era tutto ok e che presto si sarebbero sposati. Sempre nel report, si legge che la polizia consigliò ai due di separarsi per la notte, anche perché Gabby Petito veniva definita "emotivamente scossa". L'agente Daniel Robbins, nel report, scriveva: "Dopo aver valutato le circostanze dell’alterco, non ho creduto che la situazione si indentificasse come violenza domestica".

Gabby scomparsa in camper, trovata morta a 22 anni. La sua ultima foto in vita: sconcertante | Guarda

Come detto, ora, le ricerche puntano su Brian, scomparso dal 14 settembre. Il fidanzato si è sempre rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti. "Brian si rifiuta di dirci dove ha visto Gabby per l’ultima volta, o di spiegare perché l’abbia lasciata da sola tornando con il camper", ha spiegato la famiglia della ragazza. Ora è caccia all'uomo, con droni e cani molecolari. Ufficialmente è cercato come persona informata sui fatti, insomma importante per l'indagine, ma non è formalmente accusato di un crimine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.