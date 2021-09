Hamburger, donna trova un dito umano all'interno e poi pubblica le foto: il fast food da evitare

24 settembre 2021 a

Mai accaduto niente di simile. Una donna ha mangiato un dito all'interno di un hamburger. Sì, proprio così. È accaduto a Estefany Benitez lo scorso 12 settembre quando si è recata a mangiare in un noto fast food di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Qui Estefany ha ordinato un panino, ma quando stava mangiando si è accorta della brutta sorpresa. All'interno infatti c'era un dito umano, l'indice di una persona.

Dopo l'accaduto - scrive il New York Post - il ristorante è stato temporaneamente chiuso e multato. La polizia locale ha confermato che il dito era di un dipendente che aveva avuto un incidente mentre tagliava la carne. Al momento è stata avviata un'inchiesta interna per fare chiarezza. Ma a Estefany non basta e così ha pubblicato un post su Facebook raccontando tutto e con tanto di foto. Sopra il commento da brividi: "Ho masticato un dito".

A nulla sono servite le scuse dei dipendenti del fast food: "Ti restituiamo i soldi. Dimmi cosa vuoi e te lo daremo… non ci era mai successo niente del genere". Estefany non potrà mai dimenticare l'esperienza passata e indignata ha detto che il fast food non è stato chiusio definitivamente ma continua a lavorare come nulla fosse.

