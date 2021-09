Canarie, l'unica casa graziata dalla lava del vulcano Cumbre Vieja. Sconcertante: chi sono i proprietari

25 settembre 2021 a

a

a

La "casa del milagro", o "il miracolo delle Canarie". Sta facendo il giro del mondo l'immagine di una piccola abitazione scampata apparentemente senza motivo alla colata di lava che sta sconvolgendo l'isola dopo l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Il paesaggio splendido di La Palma è stato stravolto dalle fiamme e dal fiume incandescente, che tutto sta travolgendo e tutto sta bruciando.

Video su questo argomento Canarie, 320 case e 154 ettari distrutti dalla colata di lava TMNews

Tutto, tranne una casetta bianca dai tetti spioventi, di fatto l'unica abitazione a salvarsi tra 350 edifici rasi al suolo dal magma. Una storia di speranza, ma anche di beffarda casualità a seconda del punto di vista assunto. Come raccontato dal quotidiano spagnolo El Mundo, infatti, mentre gli abitanti del luogo scappavano in preda al panico per mettersi al sicuro, perdendo l'abitazione e in molti casi i risparmi di una vita intera, è emerso come i proprietari della casetta "graziata" dal vulcano siano una coppia di anziani danesi.

Da quando anche in Spagna è scoppiata la pandemia di Coronavirus, un anno e mezzo fa, moglie e marito scandinavi hanno deciso di non farvi ritorno, nemmeno durante il periodo di vacanze che alle Canarie dura tutt'ora, visto il clima straordinariamente mite. Sani e salvi in Danimarca, hanno così assistito a distanza al dramma della loro isola "d'adozione". Ad avvisarli della sciagura, in tempo reale, è stata una loro vicina di casa. Si può solo immaginare, a questo punto, lo stupore misto a gioia e sconcerto che avranno provato a vedere dalle immagini dei tg come la loro abitazione sia stata letteralmente evitata dalla lava, che ha preservato la proprietà come fosse una "isola magica" all'interno dell'isola.

Video su questo argomento La lava vulcano a La Palma va verso mare: si temono gas tossici TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.