Emmanuel Macron e Brigitte, la foto privatissima esposta davanti all'Eliseo: disastro intimo, si finisce in tribunale

All'Eliseo si va per vie legali. Il presidente francese Emmanuel Macron e la prémière dame Brigitte hanno deciso di denunciare un paparazzo per violazione della privacy. La foto in questione è quella scattata da Thibault Daliphard ed esposta davanti al Palazzo presidenziale insieme a quelle degli altri ex presidenti in vacanza. Secondo quanto riporta la radio francese Europe 1, per Macron e sua moglie si tratterebbe addirittura di "una provocazione, da qui la decisione di sporgere denuncia". In realtà, in ballo non c'è solo l'esposizione dello scatto privato e intimo "al pubblico ludibrio", una sorta di messa in piazza del lato "nascosto" dei potenti, ma la natura stessa di quella paparazzata. Nell'estate del 2017 il fotografo era stato accusato infatti di essersi introdotto all'interno della residenza della coppia Macron, durante una breve vacanza a Marsiglia. In quell'occasione Daliphard era stato denunciato per vessazione e violazione della privacy, anche se poi la querela era stata ritirata.

Per Macron non è un periodo tranquillo. Oltre alla polemica sul seggio alla Nato innescata da una intervista (poi smentita) dell'italiano Sandro Gozi, renziano e macroniano, c'è anche la sfida in vista della riconferma all'Eliseo lanciata non solo da Marine Le Pen, ma pure da Anne Hidalg, sindaca socialista di Parigi in rampa di lancio. Nel suo programma, "un progetto che darà spazio a tutta la creatività, la generosità e la voglia di inclusione dei francesi. Un progetto dice che metterà il paese risolutamente sulla via della riconciliazione, della sicurezza, della giustizia sociale e anche della giustizia climatica". "Voglio che tutti i bambini abbiamo la possibilità che ho avuto io. Sono candidata per offrire un avvenire ai bambini, a tutti i nostri bambini", è stata una delle sue prime dichiarazioni da candidata presidente.

