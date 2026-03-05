Avs, lo sfondone: "Arruolare i 17enne? Il governo chiarisca". Come si coprono di ridicolo

Strafalcione firmato Alleanza Verdi e Sinistra italiana, che chiede che il governo "chiarisca" sull'aggiornamento delle liste di leva. "I comuni italiani sono tenuti a trasmettere al ministero della Difesa l’elenco dei cittadini maschi che entro la fine dell’anno compiono i 17 anni di età. Lo si apprende da fonti di stampa secondo cui si tratterebbe di un burocratico aggiornamento delle liste di leva, una pratica amministrativa, ma guarda caso avviene proprio mentre sale la tensione in Medioriente e nel Golfo Persico. Preoccupazione si è diffusa tra molti giovani e le loro famiglie, il governo chiarisca", commenta la capogruppo alla Camera Luana Zanella.

Peccato però che in realtà si tratta di una procedura amministrativa che i Comuni devono svolgere ogni anno e che, per pura coincidenza temporale, è avvenuta negli stessi giorni dell’apertura di un nuovo fronte di guerra. D'altronde la normativa prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni pubblichino all’Albo Pretorio il manifesto relativo all’obbligo di leva dei giovani che compiono 17 anni nell’anno in corso. Successivamente viene pubblicata una lista provvisoria di leva, esposta per 15 giorni consecutivi a partire dal primo febbraio. Durante questo periodo è dunque possibile verificare la correttezza dei dati e segnalare eventuali omissioni o errori all’ufficio comunale di competenza. Il Comune ha poi tempo fino al 31 marzo per compilare la lista definitiva. Entro il 10 aprile la documentazione viene trasmessa all’ufficio competente del ministero della Difesa.