Gennaro Gattuso, missione Mondiali e mossa estrema: "Chi richiama in azzurro"

Potrebbe avere un asso nella manica, Gennaro Gattuso, per non fallire la qualificazione ai Mondiali 2026. Un asso clamoroso, un nome a sorpresa: quello di Marco Verratti.

A quasi 34 anni (li compirà a novembre), il centrocampista pescarese sta svernando in Qatar, prima all'Al-Arabi e oggi all'Al-Duhail. Nel 2023 ha lasciato il Paris Saint Germain, dove si era trasferito ventenne nel 2012 diventandone una bandiera. Soprattutto, da quasi 3 anni non gioca più in azzurro: l'ultima delle 55 presenze risae al 18 giugno 2023, con la vittoria sull'Olanda nella finale del terzo posto della Nations League. Per qualità, personalità ed esperienza è un giocatore che manca eccome, a questa Nazionale, sebbene il centrocampo con Tonali, Barella e Locatelli non sia di certo il reparto più debole di questa squadra. A destare più di un dubbio è la lontananza di Verratti dal "calcio che conta", per stimoli e per intensità.