Gennaro Gattuso, missione Mondiali e mossa estrema: "Chi richiama in azzurro"

Potrebbe avere un asso nella manica, Gennaro Gattuso, per non fallire la qualificazione ai Mondiali 2026. Un asso clamoroso, un nome a sorpresa: quello di Marco Verratti.
A quasi 34 anni (li compirà a novembre), il centrocampista pescarese sta svernando in Qatar, prima all'Al-Arabi e oggi all'Al-Duhail. Nel 2023 ha lasciato il Paris Saint Germain, dove si era trasferito ventenne nel 2012 diventandone una bandiera. Soprattutto, da quasi 3 anni non gioca più in azzurro: l'ultima delle 55 presenze risae al 18 giugno 2023, con la vittoria sull'Olanda nella finale del terzo posto della Nations League. Per qualità, personalità ed esperienza è un giocatore che manca eccome, a questa Nazionale, sebbene il centrocampo con Tonali, Barella e Locatelli non sia di certo il reparto più debole di questa squadra. A destare più di un dubbio è la lontananza di Verratti dal "calcio che conta", per stimoli e per intensità.
Massimo Cacciari, gufata da record contro Gennaro Gattuso: "Il motivo è semplice..."Sull’Italia ai mondiali piove la clamorosa gufata di Massimo Cacciari. Il filosofo, intervenuto oggi, mercoled&igr...
Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il commissario tecnico lo riterrebbe fondamentale in vista dei playoff. Il 26 marzo l'Italia giocherà contro l'Irlanda del Nord. In caso di vittoria, ecco la partita decisiva il 31 marzo contro la vincente dell'altro spareggio tra Bosnia e Galles. Dopo due mancate qualificazioni di fila, ai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022, è vietato un altro scivolone.
Gennaro Gattuso, occhio a Moise Kean: "Perché ci fa impazzire"Moise Kean arriva a Milano e si inginocchia davanti ai bambini. Firme, foto, abbracci. Due ore senza tirarsi indietro pe...
Secondo il Corsera, Gattuso avrebbe già sguinzagliato il segugio Gigi Buffon, team manager, che con Verratti ha già giocato in azzurro e al Psg, e Leonardo Bonucci, anche lui nello staff del ct ed ex compagno del centrocampista all'Europeo 2021, l'ultimo trionfo della nostra Nazionale.