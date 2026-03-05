Indian Wells, mano morta? Rybakina lo scaccia e umilia in campo

Dalla gioia al grande imbarazzo. Momento di gelo a Indian Wells, dov'è andata in scena la Eisenhower Cup, esibizione di doppio misto che ha visto contrapposti Taylor Fritz ed Elena Rybakina ad Amanda Anisimova e Learner Tien. Per il secondo anno di fila hanno vinto i primi, al termine di un match dal sapore decisamente "amichevole".
La tennista kazaka, numero 3 del ranking WTA e fresca vincitrice degli Australian Open, ha però avuto una pessima sorpresa al momento della premiazione, al centro del campo. Fritz e Rybakina hanno infatti posato sorridenti davanti all'obiettivo con premio e assegno in mano, davanti a fotografi e telecamere.
Accanto alla 27enne nata in Russia si è piazzato David Renker, senior vice-president della Eisenhower Health Foundation, importante organizzazione no-profit di raccolta fondi.
Renker, maturo signore dai folti capelli bianchi, allunga la mano destra e cinge in vita la Rybakina. Qualcosa però non va. Elena infatti se ne accorge, si volta e con fare deciso allontana la mano del signore, mentre Fritz osserva la scena piuttosto costernato. Renker, capita la malaparata, non ha fatto una piega, ha ritirato la mano e se l'è infilata in tasca. Mancava il classico fischio noncurante dei cartoni animati.
Where are the WTA, Pam Shriver and the other woke pundits now. They allegedly care about Rybakina This old fella is clearly inappropriately touching Elena pic.twitter.com/QTwSsgfiFD— Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) March 4, 2026