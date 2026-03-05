Indian Wells, mano morta? Rybakina lo scaccia e umilia in campo

Dalla gioia al grande imbarazzo. Momento di gelo a Indian Wells, dov'è andata in scena la Eisenhower Cup, esibizione di doppio misto che ha visto contrapposti Taylor Fritz ed Elena Rybakina ad Amanda Anisimova e Learner Tien. Per il secondo anno di fila hanno vinto i primi, al termine di un match dal sapore decisamente "amichevole".

La tennista kazaka, numero 3 del ranking WTA e fresca vincitrice degli Australian Open, ha però avuto una pessima sorpresa al momento della premiazione, al centro del campo. Fritz e Rybakina hanno infatti posato sorridenti davanti all'obiettivo con premio e assegno in mano, davanti a fotografi e telecamere.

Accanto alla 27enne nata in Russia si è piazzato David Renker, senior vice-president della Eisenhower Health Foundation, importante organizzazione no-profit di raccolta fondi.

Renker, maturo signore dai folti capelli bianchi, allunga la mano destra e cinge in vita la Rybakina. Qualcosa però non va. Elena infatti se ne accorge, si volta e con fare deciso allontana la mano del signore, mentre Fritz osserva la scena piuttosto costernato. Renker, capita la malaparata, non ha fatto una piega, ha ritirato la mano e se l'è infilata in tasca. Mancava il classico fischio noncurante dei cartoni animati.