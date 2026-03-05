Jannik Sinner, un'ombra nera sul campione: "Perché è meno efficace"

Dell’evento e del momento del tennis italiano si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione andata in onda sul canale YouTube di OA Sport. Il conduttore Dario Puppo ha aperto la puntata facendo il punto sui risultati più recenti degli azzurri. “Arriviamo da un fine settimana importante e dopo quanto visto anche gli Australian Open le aspettative sono alte verso Indian Wells”. Poi sottolineando la crescita di diversi giocatori italiani anche sulle superfici veloci: “Si dice spesso che i tennisti italiani possano ottenere risultati importanti sulla terra ma, come ha fatto vedere anche Cobolli, non è sempre così”. Il romano, secondo il giornalista, possiede caratteristiche tecniche particolari, come “la sua corsa sulla destra con il dritto incrociato. Un colpo che non fanno in molti e lui invece lo fa ripetutamente”.

Tra i giocatori con soluzioni simili viene citato anche Musetti, mentre per Sinner, tra i più attesi dopo la debacle contro Jakun Mensik a Doha, il discorso è ormai consolidato: “Vuole giocare in maniera meno conservativa ma, facendo così, è risultato meno efficace come si è visto agli Australian Open. Penso che arrivi ad Indian Wells in buone condizioni e con la voglia di vincere”. Parlando del torneo californiano, Puppo ha invece evidenziato alcune curiosità tecniche. “Indian Wells racchiuderà in sé tanta curiosità perché tornano tanti giocatori”. Il campo, storicamente tra i più lenti tra i cementi all’aperto, potrebbe però offrire sensazioni diverse: “Non le Pen ma le Dunlop come ha annunciato Fritz, per cui potrebbe essere più veloce”.

Spazio anche ai giovani. Nel fine settimana è arrivato il successo di Cinà a Pune: “Nella classifica dei tennisti under 19 è il più in alto”. In chiusura, ha commentato un episodio inquietante che ha coinvolto la tennista azzurra Lucrezia Stefanini: “Ha ricevuto sul suo numero WhatsApp una foto di una pistola con un messaggio nel quale le veniva richiesto di perdere al primo turno delle qualificazioni. Minacce di morte vere e proprie. Un qualcosa di incredibile e inaccettabile, tanto che il torneo le ha imposto la scorta”.