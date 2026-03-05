Djokovic infierisce su Sinner: "Cos'ho dimostrato. Invece Alcaraz..."

Gli Stati Uniti si innamorano delle sfide epiche tra generazioni, e questa volta il protagonista è Novak Djokovic. A pochi chilometri da Los Angeles, la città del cinema e delle storie da Oscar, il campione serbo ha infiammato la conferenza stampa pre-torneo del Masters 1000 californiano di Indian Wells, tornando sulla sua vittoria memorabile contro Jannik Sinner agli Australian Open e sull’incontro contro Carlos Alcaraz, con uno sguardo che tradiva entusiasmo e motivazione.

Djokovic ha raccontato la sua esperienza: "Riuscire a battere Sinner in cinque set, in uno degli incontri più epici giocati di recente in Australia, mi ha trasmesso una sensazione incredibile — le parole del serbo — Poi ho disputato un’altra fantastica partita contro Carlos, che alla fine è stato semplicemente troppo bravo. Per me è stato un risultato fenomenale. Ho dimostrato a me stesso e agli altri che posso ancora competere ai massimi livelli e battere questi ragazzi. Quindi la mia logica mi suggerisce: perché non continuare fino a quando ho la passione, la qualità e la motivazione per farlo?”.