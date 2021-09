McDonald's, caramello? Non proprio, vendetta-horror del cassiere: cosa mette nel gelato del cliente

28 settembre 2021 a

Una vendetta costata cara a un dipendente di McDonald's. L'uomo, per ripicca nei confronti di un cliente "scortese" ha deciso di sostituire il caramello con la salsa agrodolce sul suo gelato. "Quando il cliente ha un caratteraccio - spiega il dipendente in un video diffuso da lui stesso sui social -, ma ti ricordi che guadagni 8,50 dollari all'ora". Nel filmato il lavoratore mostra chiaramente la salsa agrodolce (la "sweet N sour sauce") versata sul gelato. Inutile dire che il filmato è diventato virale in tempo record.

E anche se non si conosce la reazione del cliente, gli utenti del web hanno apprezzato. Eppure in molti hanno ricordato all'uomo che il suo gesto poteva essere letale nel caso in cui il cliente soffrisse di allergie. Infatti la salsa agrodolce e il caramello hanno lo stesso colore e non è così semplice, almeno a primo acchito, distinguerli.

Motivo questo per cui la catena di fast food ha deciso di licenziare il suo dipendente, come da lui stesso raccontato sui social: "Signore e signori, ce l'avete fatta, mi avete fatto licenziare". Nello stesso video inquadra una sede di Dunkin' Donuts e aggiunge: "Chi sarà il prossimo?". Insomma, un dipendete recidivo.

