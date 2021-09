Sbranata dal cane a 42 anni per difendere le figlie: orrore in campagna

29 settembre 2021 a

Sbranata da un cane, così è morta Amber LaBelle. La donna, 42 anni, ha provato ad allontanare l'animale dalle due figlie finendo per venire uccisa. È accaduto a Myrtle Point, nello Stato Usa dell'Oregon. Qui un amico di Amber aveva lasciato nell'abitazione della vittima il proprio cane, un incrocio tra un bulldog e un pitbull americano.

L'animale era chiuso all'interno di una stanza perché in precedenza aveva già aggredito. Eppure le bambine della 42enne sono riuscite ugualmente ad avvicinarlo facendo pensare al peggio ad Amber. Questo il motivo per cui la donna le avrebbe difese per poi venire assalita e aggredita dal cane di 54 chili.

I primi a lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno udito le strazianti urla della vittima. "C'era un altro vicino che tratteneva un cane, un cane piuttosto grande, e io sono passata davanti al cane e sono corsa subito da Amber. In quel momento non era cosciente", ha spiegato una vicina al giornale locale. La 42enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Purtroppo però i medici non sono riusciti a salvarle la vita ed è morta poche ore dopo il ricovero. Una scena terribile la definiscono i testimoni che hanno assistito con le bambine inermi.

