Angela Merkel, dopo l'addio la separazione dal marito Joachim: "Lascia la Germania", bomba a sorpresa

30 settembre 2021 a

a

a

Angela Merkel si prepara ad uscire di scena dopo 16 anni alla guida della Germania. Ieri 29 settembre si è congratulata con Olaf Scholz e intanto manda avanti il Paese: "La cancelliera prosegue il suo lavoro fino a quando non sarà in carica un nuovo governo federale", dice il portavoce Steffen Seibert, precisando che ci sono ancora compiti importanti in agenda. Così ogni mattina la Merkel si presenta al Kanzleramt per il tradizionale Morgenlage delle 8.30 con i suoi collaboratori più stretti.

Mario Draghi, il precedente che fa la storia: Italia oppure Europa? Quando 10 anni fa...

Fonti diplomatiche, riporta il Corriere della Sera, confermano che la cancelliera sarà a Roma giovedì prossimo, 7 ottobre, per il commiato da Mario Draghi e dal Papa. Poi andrà a Parigi. La Merkel e Draghi andranno in un ristorante romano ma prima ci saranno i colloqui a Palazzo Chigi, nei quali discuteranno di Europa e dei rapporti bilaterali. Parleranno anche della Libia, del G20 di fine ottobre e di quello straordinario dedicato all'Afghanistan, che si terrà il 12.

Il piano di Mario Draghi per comandare in Europa (e le conseguenze per l'Italia): addio-Merkel, ecco cosa cambia

Intanto, secondo quanto riporta Focus, il marito di Angela Merkel, il professor Joachim Sauer, chimico quantistico di fama internazionale, ha assunto un nuovo incarico all'Università di Torino, dove da giugno era visiting professor. Un impegno che lo terrà molto tempo nel capoluogo piemontese, lontano dalla moglie. Piani che "sembrano intralciare i progetti di Merkel, che dopo la fine della carriera politica sperava di poter passare più tempo con il marito nell'Uckermark, dove hanno la loro casa di campagna".

Video su questo argomento Macron aggredito a Lione, gli tirano un uovo addosso: il raptus del presidente e un finale clamoroso | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.