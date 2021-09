Cinghiali fuori controllo, terrore per Shakira: aggredita dal branco, come la hanno ridotta

30 settembre 2021 a

Attimi di paura e terrore per Shakira. Per lei la stessa disavventura vissuta qualche giorno fa da Massimo Lopez: è stata attaccata dai cinghiali. La popostar, però, è stata attaccata a Barcellona, in Spagna, insomma non nella Roma invasa dagli ungulati teatro dell'"attacco" a Massimo Lopez.

La cantante ha infatti raccontato che una coppia di cinghiali la ha presa di mira proprio mentre passeggiava in un parco di Barcellona insieme al figlioletto di otto anni. La colombiana ha poi aggiunto di essere stata aggredita, dunque i cinghiali hanno preso possesso della sua borsa e poi sono fuggiti nel bosco.

Il racconto di Shakira è arrivato nella giornata di ieri, mercoledì 29 settembre, attraverso una serie di stories su Instagram. Tenendo la borsa che poi aveva recuperato, ma strappata, in favore di telecamera, la cantante ha affermato: "Guarda come due cinghiali che mi hanno aggredito nel parco hanno lasciato la mia borsa". E ovviamente, la storia è subito diventata virale sui social.

"Stavano portando la mia borsa nel bosco con il mio cellulare dentro - ha aggiunto Shakira - Hanno distrutto tutto". Poi si è rivolta al figlio, il cui padre è il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, al quale ha detto: "Milan (il nome del piccolo, ndr) devi dire la verità. Dì come tua mamma ha resistito al cinghiale", ha interpellato con ironia il figlio.

