Carlo e Camilla, matrimonio finito prima di iniziare? "Non riesce ad alzarsi dal letto", il dramma della Parker-Bowles

Camilla Parker Bowles stava per mandare all'aria il matrimonio col principe Carlo. Il motivo? Un attacco di panico poco prima di raggiungere l'altare. Era l’aprile del 2005, mancavano pochissimi giorni al matrimonio tra l'erede al trono e la futura duchessa di Cornovaglia. Tutto era pronto. Ma nonostante questo, come ricorda il Giornale, la sposa avrebbe voluto rinunciare alle nozze per via di una crisi di panico causata dallo stress.

L'aneddoto è stato raccontato da varie riviste, come Vanity Fair ed Express. Sembra che a poche ore dal matrimonio, la duchessa sia stata colpita da una sinusite molto forte, che la costrinse a letto. Stava così male che la sua famiglia si chiese se sarebbe stata in grado di prendere parte al suo stesso matrimonio. “Erano i nervi, più che la sinusite, a tenerla sotto le coperte. Era terrorizzata”, ha fatto sapere l'esperta reale Penny Junor.

“Era stressata. Non poteva letteralmente alzarsi dal letto”, ha raccontato un’amica di Carlo e Camilla, Lucia Santa Cruz. La Parker Bowles trascorse la notte prima delle nozze a Clarence House, lontana dal principe, come da tradizione. Il mattino seguente sarebbe stata la sorella a costringerla ad alzarsi dal letto. E così alla fine la duchessa si convinse: il 9 aprile 2005 Carlo e Camilla si sposarono, con rito civile, a Windsor Guildhall e la loro unione fu poi benedetta alla St. George’s Chapel. Come mai tutta quell'ansia? Secondo gli esperti, le ragioni potevano essere tante: dalla paura di non essere all’altezza al timore di un continuo confronto con Lady Diana. Senza contare che all'inizio la regina cercò di osteggiarla e la definì perfino come “una ragazza infrequentabile”.

