Canarie, spunta la terza bocca del Vulcano: trema l'Europa, il disastro è imminente?

Continua a destare preoccupazione quanto sta avvenendo alle Canarie, con il vulcano Cumbre Vieja che ha sviluppato una nuova “bocca”. Si tratta del terzo centro di emissione, che si aggiunge al cratere e alla bocca che si sono aperti lo scorso fine settimana e che è quello che contribuisce maggiormente alla discesa della lava al mare. Li sviluppo di questa nuova buona è stata confermata da fonti del National Geographic Institute.

Intanto bisogna fare i conti con gli ingenti danni alle infrastrutture provocate dal vulcano, che ha comportato la distruzione di più di mille edifici. Il pericolo maggiore adesso è a Los Llanos de Aridane, il comune maggiormente abitato in tutta l’isola: alcuni quartieri hanno già richiesto un’evacuazione perché colpiti dalla lava, come nel caso di Todoque. Inoltre c’è una certa apprensione per l’aumento della concentrazione di anidride solforosa nell’aria che è stato registrato in alcune zone a La Palma, anche se non dovrebbe rappresentare un grave rischio per la salute.

Secondo il ministero dell’Interno spagnolo, il “delta” vulcanico creatosi dopo il contatto tra la lava e il mare ha raggiunto i 50 metri di altezza e i 320 di larghezza. La nuova bocca si è invece aperta a circa 400 metri dalle due già note, con le nuove colate di lava che si stanno dirigendo verso l’Oceano.

