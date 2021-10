Svezia, vignettista morto in un incidente stradale: Maometto, Islam e l'attentato fallito, il sospetto

04 ottobre 2021 a

Un vignettista è morto in un incidente stradale in Svezia: una tragedia come tante che ha sconvolto l'intero Paese. In realtà, però, non tutti credono si sia trattato di un semplice incidente. Dietro ci sarebbe un sospetto enorme. La vittima, infatti, non era un uomo qualunque. Si chiamava Lars Vilks ed era stato il bersaglio mancato di un attacco a Copenaghen nel 2015. Il vignettista viveva sotto protezione da quando nel 2007 disegnò Maometto con le sembianze di un cane. Insieme a lui hanno perso la vita anche i due agenti di polizia incaricati di proteggerlo.

In ogni caso, la polizia svedese sembra aver già escluso l'ipotesi di un atto doloso. L'incidente è avvenuto lo scorso pomeriggio sull'autostrada E4, nei pressi della cittadina di Markaryd: l'auto su cui viaggiava Vilks - come riporta il Giorno - avrebbe urtato un camion che veniva dalla direzione opposta. I due veicoli hanno preso fuoco "a causa della collisione". Da circa 14 anni Vilks viveva sotto protezione quasi ininterrottamente. Il motivo? Le numerose minacce e gli attacchi da parte degli islamisti a causa del disegno umoristico su Maometto.

Il 14 febbraio 2015 un giovane danese di origini palestinesi ha provato a uccidere lo svedese, facendo irruzione e sparandogli contro durante un dibattito sulla libertà di espressione. L'evento, che si tenne a Copenaghen, fu organizzato dopo la strage di Charlie Hebdo a Parigi. Lars Vilks, che era il protagonista dell'incontro con l'ambasciatore francese, ne uscì illeso, mentre perse la vita un regista danese di 55 anni. La stessa sera dell'attacco, l'aggressore uccise anche un custode della sinagoga di Copenaghen. Il mattino seguente, invece, fu neutralizzato dalla polizia danese durante uno scontro a fuoco.

