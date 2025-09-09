Svezia, la ministra della Sanità Elisabet Lann collassa durante la conferenza stampa

Momenti di panico a Stoccolma durante una conferenza stampa. Elisabet Lann, ministro della Sanità svedese nel governo guidato da Ulf Kristersson, si è sentita male sul palco ed è letteralmente collassata, precipitando a terra. I presenti, terrorizzati, l'hanno subito soccorsa rimettendo il corpo in posizione supina e cercando di far rinvenire la donna. Portata fuori dalla sala, la Lann si è ripresa e ha motivato il malore con un improvviso calo di zuccheri nel sangue. Le immagini, diffuse su X da vari canali e sugli altri social, a ogni modo sono impressionanti.

La 48enne esponente dei Cristiano Democratici (KD) era stata appena nominata ministra prendendo il posto di Acko Ankarberg Johansson. Già consigliera comunale a Goteborg (si occupava di questioni legate alla sanità e all’assistenza agli anziani) nonché membro del comitato esecutivo del suo partito, stava partecipando alla conferenza stampa di presentazione insieme allo stesso premier Kristersson, al Ministro dell’Energia e dell’Industria Ebba Busch e al Ministro degli Affari Sociali Jakob Forssmed.

Dopo un breve intervento di ringraziamento, un cui aveva promesso una sanità più attenta ai cittadini, più equa e con tempi di attesa più brevi, ha ceduto la parola al collega Forssmed. Pochi secondi di convenevoli e l'attenzione di tutti è stata rubata dalla Lann, che è caduta in avanti senza opporre resistenza, crollando a pochi passi dai giornalisti seduti nelle prime file. Il mancamento ha colto di sorpresa tutti quanti, con la Busch la più rapida a intervenire in soccorso della neo-ministra.

"Non è proprio un martedì qualunque - ha ironizzato la diretta interessata, una volta superata la grande paura -, e questo è ciò che può succedere quando si ha un calo di zuccheri. Ora sto bene, ma risponderò alle domande in un altro momento".