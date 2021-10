No vax, "perché non morite?". Un tizio delira, il clochard lo umilia: "Te lo spiego io?", il video dell'anno

07 ottobre 2021 a

Persino i senzatetto sembrano avere più buonsenso di persone benestanti che, assecondando le proprie paure e le più disparate e strampalate teorie di complotto, decidono di non vaccinarsi. Scelta incomprensibile ma legittima, dato che non c’è alcun obbligo: non si capisce però dove nasca l’esigenza di persone sparse in tutto il mondo di manifestare il loro dissenso ai vaccini, quando è palese che stiano gradualmente annientando la pandemia.

Almeno nei paesi più sviluppati, come l’Italia, che è uno degli esempi migliori dell’efficacia del vaccino: con quasi l’80 per cento di popolazione coperta dalle due dosi, la situazione epidemiologica non spaventa più e dopo quasi due anni è finalmente passata in secondo piano. Eppure ogni sabato in città come Milano in migliaia sfilano contro il Green Pass e indirettamente contro il vaccino. Negli Stati Uniti sono anche più audaci, dato che c’è una frangia che si professa apertamente no-vax.

In rete è diventato virale un video diffuso dalla polizia di Los Angeles che mostra un corteo di no-vax: a un certo punto una manifestante urla “vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il Covid? Certo che no, come mai?”. A risponderle è stato proprio un clochard di passaggio: “Perché sono vaccinato, stupida idiota”.

