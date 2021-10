Charlene di Monaco, "tra pochi giorni": il test medico da cui dipende il suo futuro, ore di angoscia

08 ottobre 2021 a

a

a

"Fra pochi giorni" Charlene di Monaco sarà sottoposta a un nuovo controllo medico. E solo da quello dipenderà il suo rientro a casa, dove il marito Alberto e i suoi figli la attendono da tempo. Lo ha fatto sapere il principe in un'intervista a Radio Montecarlo, sottolineando come ancora non ci sia una data certa per il ritorno della moglie dal Sudafrica. La principessa, partita sette mesi fa, non ha ancora avuto modo di lasciare il Paese a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a diversi interventi chirurgici.

"Per lei è molto complicato". Charlene di Monaco, le ultime drammatiche parole di Alberto

Nei prossimi giorni ci sarà, insomma, l'ennesimo controllo. E solo allora si potrà stabilire con certezza la data del suo ritorno. Alberto, poi, ha puntualizzato che ad allontanare il rientro di Charlène sono state "diverse complicazioni", come il collasso di fine settembre. In ogni caso, nonostante non ci sia ancora nulla di certo, il principe si è detto fiducioso: "Sta meglio, presto tornerà a casa".

"Che Dio vi benedica". La nuova foto di Charlene di Monaco dopo la malattia. Com'è oggi: irriconoscibile | Guarda

Col rientro della principessa, forse si placheranno le voci sempre più insistenti di un divorzio imminente dal marito Alberto. "Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie", aveva detto il principe in maniera esasperata qualche settimana fa.

Il Principe Alberto "ha perso la testa per lei". Addio Charlene? Foto compromettenti da Montecarlo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.