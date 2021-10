Vaccino, "la Russia di Putin ha rubato il progetto": la spia vuota il sacco, caos-diplomatico e scenari da incubo

11 ottobre 2021 a

a

a

Scoppia il caso diplomatico. Il progetto Oxford/AstraZeneca sarebbe stato "rubato dalla Russia" per creare il proprio vaccino contro il coronavirus, lo Sputnik V. A rivelarlo alcune fonti-spia internazionali che puntano il dito contro "un agente straniero in persona". Al tempo stesso il Paese guidato da Vladimir Putin è stato accusato di aver condotto una campagna di diffamazione contro Pfizer. Il rapporto fornito da Network Contagion Research Institute ha svelato anche le tattiche a favore del vaccino Sputnik: il rilascio e la promozione di una copertura negativa di Pfizer e il targeting di paesi specifici. In particolare - spiega Il Messaggero - le società di marketing russe si sarebbero rivolte a figure popolari per cercare di convincerle ad agire sulle loro piattaforme Facebook e Instagram.

Oltre in casa, i messaggi sono stati diffusi in Brasile, India, Indonesia e Canada. Tutti potenziali mercati di esportazione per Sputnik. "In un post sul blog del Council on Foreign Relations - si legge nel dossier -, i membri di Novetta, una società di monitoraggio della disinformazione, hanno rivelato che nell'autunno del 2020, molto prima che i produttori di vaccini rilasciassero dati per confermare l'efficacia del vaccino, l'opinione pubblica di Sputnik V in L'Africa era sospettosamente buona".

Ma non è finita qui: "La società di analisi Novetta ha anche scoperto che il vaccino russo ha avuto il secondo tasso più alto di citazioni positive (66 per cento) nella copertura mediatica africana e la seconda percezione negativa più bassa (11 per cento)". Dubbi sull'efficacia sono stati sollevati da scienziati occidentali che hanno definito le prove per verificare la sicurezza del vaccino troppo esigue: su milioni di russi solo 76 persone sono state coinvolte nello studio e i volontari erano tutti sani e per lo più tra i 20 ei 30 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.