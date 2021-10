Baba Vanga, "una nuova pandemia": ecco il virus che ci ucciderà nel 2022

13 ottobre 2021 a

Dopo aver predetto l'arrivo del coronavirus nel 2020, Baba Vanga torna a gettare il mondo nel panico. Per la profetessa bulgara non possiamo ancora tirare un sospiro di sollievo, perché un nuovo virus ci colpirà. Nella profezia afferma che "gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus". Queste le testuali parole della profetessa bulgara che non ha aggiunto altro, lasciando agli interpreti ulteriori spiegazioni.

Molti non escludono che le parole della veggente possano riferirsi a un nuovo ceppo di Covid-19 più che a un nuovo virus. In ogni caso Baba Vanga non si è limitato a questo. Nella seconda visione la profetessa ha annunciato "molti disastri naturali", forse legati all'allarme climatico che provoca sempre più danni. E ancora: "Molti esseri viventi vengono distrutti qui. Non solo, i sopravvissuti moriranno per una grave malattia". Il mistero dunque rimane, ma quanto predetto e poi avverato lo scorso anno fa pensare al peggio.

Baba Vanga, il cui vero nome era Vangelija Pandeva Dimitrova, è stata una mistica, chiaroveggente ed erborista macedone, che ha trascorso gran parte della sua vita nella zona di Rupite, un villaggio montano del distretto di Blagoevgrad. La donna è morta in Bulgaria nel 1996. Secondo i suoi seguaci, la mistica possedeva abilità paranormali ed era capace di prevedere il futuro.

