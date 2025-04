Papa Francesco e la profezia di Baba Vanga su un 2025 drammatico

Più che guerra e pace, verrebbe da dire: "Guerra e Papa". Già, perché Jorge Mario Bergoglio - per tutti Papa Francesco - è morto il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile. E subito i grandi leader pacifisti, quelli contro il riarmo dell'Unione europea e pro-Gaza, si sono fiondati sui social per sottolineare quando il Pontefice argentino fosse attento al tema della pace nel mondo. E su questo, non c'è dubbio. Ma c'è chi usa anche le profezie che quqsi sempre "non ci prendono".

Morto un papa se ne fa un altro, ma a volte la scomparsa di un Santo Padre si è tradotta nello scoppio di una guerra mondiale. Si è verificato, ovviamente, due volte: la prima con il 20 agosto del 1914 con la scomparsa di Pio X; la seconda Pio XI, che morì nel 1939, poco prima dell'inizio dell’invasione nazista della Polonia, è una delle previsione complottiste che va per la maggiore su X.