Regina Elisabetta costretta a letto, "impegno cancellato". Ora è paura vera, "il timore peggiore": voci a Palazzo

Apprensione per la salute della Regina Elisabetta, reduce da mesi molto difficili soprattutto dal punto di vista psicologico. La sovrana, ormai 95enne, è stata costretta a cancellare alcuni suoi impegni e a rimanere a casa, dove deve osservare un periodo di assoluto riposo. A Buckingham Palace c’è quindi un clima un po’ preoccupato per le condizioni della Regina Elisabetta: fonti di palazzo si affrettano a far sapere che non si tratta nulla di grave.

Però è normale che alla sua età la sovrana possa essere un po’ provata ultimamente. Secondo i media britannici, i medici la hanno costretta a cancellare una visita programmata in Irlanda del Nord. Il consiglio - che in realtà pare essere stato più una imposizione - è quello di stare a riposo per qualche giorno, sforzandosi il meno possibile. Per il momento viene assicurato che si tratta soltanto di un riposo precauzionale, suggerito fortemente dallo staff sanitario personale della Regina Elisabetta.

La quale godrebbe ancora di buona salute per quella che è la sua veneranda età, ma in certi casi è appropriato rallentare e riposare, dato che l’agenda è sempre molto intensa di appuntamenti pubblici. In particolare, le ultime due settimane sarebbero state molto stancanti per la Regina: “Ha accettato a malincuore - si legge in una nota - il consiglio dei medici. È di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord”.

