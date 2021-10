Alec Baldwin, chi era Halyna Hutchins e cosa non torna sulla sparatoria: "Dettagli poco chiari", come è morta?

22 ottobre 2021 a

La tragedia sconvolge Hollywood: Alec Baldwin apre il fuoco sul set, pare per errore, e uccide Halyna Hutchins, 42 anni, la direttrice della fotografia del film a cui stava lavorando e di cui Baldwin è anche co-produttore. Ma non solo: ferito in modo grave anche il regista Joel Souza. Secondo quanto si apprende, l'attore avrebbe sparato convinto che fosse una pistola a salve, ma invece i proiettili erano veri. Non è chiaro se Baldwin stesse scaricando la pistola oppure se la sua fosse una "gag" finita in tragedia. Per certo, dopo il dramma, era sconvolto, continuava a ripetere "è stato un incidente", in lacrime mentre la polizia effettuava i rilievi. Tutto è accaduto alle 13.50, ora del New Mexico, di giovedì 22 ottobre.

La vittima, come detto, è Halyna Hutchins. Tra i suoi ultimi lavori era stata direttrice della fotografia del film d’azione del 2020 Archenemy, con Joe Manganiello. Si era laureata nel 2015 all’American Film Institute e nel 2019 era stata definita "stella nascente" del cinema da American Cinematographer (Asc), l’associazione culturale e professionale statunitense.

E ancora, la International Cinematographers Guild, un’associazione internazionale dei direttori della fotografia, ha fatto sapere con il suo presidente John Lindley e con l'executive director Rebecca Rhine che "i dettagli al momento non sono chiari, ma stiamo lavorando per sapere di più e sosteniamo un’indagine completa su questo tragico evento".

Lutto ad Hollywood e cordoglio dei colleghi che hanno lavorato con la Hutchins, nata in Ucraina nel 1979 e cresciuta in una base sovietica militare nel circolo Artico. Aveva frequentato l’Università di Kyiv e si era laureata in International Journalism. Nella prima parte della sua carriera era stata giornalista investigativa per produzioni di documentari nell’Europa dell’Est. Solo dopo l'ingresso nel mondo del cinema: nel 2013 era entrata, su indicazione del direttore della fotografia e vincitore di un Emmy Robert Primes, all’American Film Institute Conservatory, dove due anni dopo avrebbe preso il diploma.

