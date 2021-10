Variante Delta, Europa al collasso: "Finiti posti letto e ventilatori, malati all'estero"

25 ottobre 2021 a

La quarta ondata di Coronavirus si abbatte drammaticamente sull'Europa, e questa volta è la Bulgaria a vivere il dramma già provato dall'Italia nella primavera del 2020. Le proporzioni infatti sono le simili: le autorità di Sofia, letteralmente travolte dal boom di contagi, stanno pensando a trasferire i pazienti malati all'estero.

Dopo Gran Bretagna (che sta pensando a un Green pass per i vaccinati analogo a quello italiano), la Francia, la Spagna e l'Austria (che ha in progetto un lockdown per chi invece non è immunizzato), e mentre la Lettonia "chiude" per arginare l'infezione e la Romania instaura il coprifuoco, il governo bulgaro ha annunciato di avere il sistema ospedaliero letteralmente al collasso.

"La nostra capacità in termini di personale sanitario e ventilatori è quasi esaurita, dovremo cercare aiuto all'estero", sono le parole con cui il ministro della Salute bulgaro Stoycho Katsarov ha annunciato la crisi sul canale Nova TV. "Se la curva delle contaminazioni non si ridurrà entro 10-15 giorni", i malati di Covid-19 potrebbero dunque venire trasferiti in strutture attrezzate all'estero. Una scelta estrema già presa a suo tempo in Lombardia, quando per non far implodere il sistema sanitario molti malati vennero fatti prendere in carico da ospedali delle regioni vicine.



