Charlene di Monaco, "morto investito la notte scorsa". Altro dramma, addio al cane: la foto straziante

Non un periodo facile per Charlene di Monaco. Dopo le tre operazioni cui è stata costretta a sottoporsi per via di una grave infezione a naso, gola e orecchie, la principessa adesso deve fare i conti con un altro dolore: la morte della sua cagnolina. La moglie di Alberto, che si trova in Sudafrica in convalescenza, non può neanche trascorrere questo difficile periodo con la sua famiglia, che invece si trova a Monaco.

La notizia della perdita della cagnolina è stata data dalla stessa Charlene sui social. La principessa ha pubblicato uno scatto che ritrae lei insieme al suo Monte, un chihuahua che faceva coppia con un altro cagnolino - Carlo - scomparso alcuni anni fa. "Il mio piccolo angelo è morto la notte scorsa, è stato investito. Mi mancherai tanto, riposa in pace”: questa la didascalia a corredo della dolce foto. Pare, scrive TgCom24, che il cagnolino e la sua padrona fossero inseparabili.

Sei anni fa, inoltre, Charlene aveva perso un altro chihuahua. I due cani erano stati definiti dalla loro padrona come “i migliori amici del mondo”. Quello pubblicato dalla principessa, comunque, è l'ennesimo post triste che mette in angoscia i sudditi. I follower, infatti, si chiedono cosa le stia succedendo e perché Charlene non riesca a trovare pace. Secondo una fonte del Principato, le mancherebbero tanto i figli, che però non possono restare con lei in Sudafrica.

