Alec Baldwin, gli insulti della vip: "L'uccisione di Halyna un esempio di giustizia"

Non sono mancati attacchi ad Alec Baldwin. Dopo l'uccisione involontaria e inconsapevole di Halyna Hutchins sul set di Rust, l'attore è stato riempito di insulti. Uno in particolare ha indignato la figlia di Alex, Ireland Baldwin. Si tratta del tweet di Candace Owens, conduttrice e attivista politica conservatrice detrattrice dell'attore per le sue posizioni anti-Trump. "Alec Baldwin ha trascorso 4 anni dedicati a dipingere Donald Trump e i suoi sostenitori come malvagi assassini - ha scritto Owens -. Quello che è successo ad Alec sarebbe un esempio di giustizia poetica se non fosse per le persone innocenti che sono state uccise da lui. Pregate per le loro famiglie. Così triste".

Il riferimento è alla vicenda che ha travolto Baldwin: mentre recitava ha sparato un colpo credendo che l'arma avesse proiettili a salve invece di quelli veri. Davanti all'attore la direttrice della fotografia, colpita e morta sul colpo. A rispondere per le rime alla conduttrice, la figlia 26enne di Baldwin: "Sei l'essere umano più disgustoso e cancerogeno che abbia mai incontrato". E ancora: "Indipendentemente dalle tue opinioni ripugnanti per la maggior parte del tempo, il fatto è che manchi di rispetto alla vita di una donna che è stata accidentalmente e tragicamente uccisa... Vergognati.". E ha poi aggiunto che si prenderà una pausa dai social, dopo tutto questo per "non respirare la stessa aria tossica che respira questa donna".

Anche la moglie dell'attore, Hilaria, è voluta intervenire mandando un messaggio alla famiglia della vittima: "Il mio cuore è con Halyna. Suo marito. Suo figlio. La loro famiglia e i loro cari. E il mio Alec. Si dice: ‘Non ci sono parole' perché è impossibile esprimere lo shock e il dolore di un incidente così tragico. Crepacuore. Perdita. Supporto".

