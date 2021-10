Alec Baldwin, il figlio di Donald Trump mette in vendita queste magliette: odio e vendetta

26 ottobre 2021 a

Il grave incidente cui è rimasto vittima, suo malgrado, Alec Baldwin sul set di un film in New Mexico ha sconvolto tutto il mondo cinematografico, e non solo. Qualcuno, però, avrebbe utilizzato questa situazione per vendicarsi e farsi beffe dell'attore. E così, a soli quattro giorni da quando Balwin ha ucciso la direttrice della fotografia usando una pistola che pensava fosse caricata a salve, ecco che irrompe sulla scena il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti Trump.

Donald Trump junior ha messo sul mercato una maglietta che fa parecchio discutere. Sulla parte frontale, infatti, c'è scritto: "Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people", che tradotto vuol dire: "Non sono le armi a uccidere le persone, ma Alec Baldwin". Trump Jr le ha messe in vendita online sul suo sito personale al prezzo di 27,99 dollari (circa 25 euro). Come se ciò non bastasse, il figlio dell'ex presidente ha pure postato una storia in cui, con photoshop, appare l'attore con quella maglietta addosso.

"Al diavolo tutta la santificazione che leggo in giro - scrive il figlio di Trump -. Se fosse successo a un altro, adesso Alec Baldwin avrebbe sfruttato la tragedia a suo favore. Si fot**". Come mai tutta questa rabbia nei confronti dell'attore? L'odio nei suoi confronti è dovuto al fatto che Baldwin, in passato, aveva più volte preso in giro l'ex presidente e la sua famiglia, con delle imitazioni andate in onda al Saturday Night Live, uno degli show americani più seguiti. L'attore, tra l'altro, si era sempre schierato contro l'uso delle armi.

