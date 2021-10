Jack, il trucco (da arresto) del 74enne: così ha portato a letto centinaia di donne bendate, choc in Francia

27 ottobre 2021 a

Si presentava come Anthony Laroche, 37enne decoratore di interni, biondo e con fisico d’atleta. Invece era Jack Sion, 74enne ideatore di un trucchetto con cui è riuscito per anni ad adescare centinaia di donne e anche a portarsele a letto. Il suo gioco preferito consisteva infatti bendare le donne prima ancora che potessero vederlo: questo pare che attraesse le donne, che non si accorgevano della “truffa”.

Tre di loro, invece, si sono rese conto del trucco e lo hanno denunciato per violenze: la vicenda è stata al centro di una lunga battaglia giuridica, alla fine della quale la Cassazione ha riconosciuto il “vizio di consenso” da parte delle donne attirate, che venivano ingannate dalle foto. Ora Sion è sotto processo a Montpellier, in Francia: pare tenesse anche un quaderno in cui appuntava tutte le conquiste ottenute grazie al suo metodo, un elenco di oltre 300 nomi.

Che quest’uomo non fosse propriamente un santo lo si capiva dal fatto che aveva tre condanne alle spalle per lavoro nero, frode fiscale e assegni scoperti. Insomma, in materia di truffe sapeva il fatto suo… E quindi per quasi un decennio è riuscito ad attirare le donne agli appuntamenti con la benda sugli occhi e a portarle a letto.

