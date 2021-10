Kim Jong-un ordina: "Mangiate i cigni neri, carne deliziosa". Lo sfregio ai coreani sulla tv di Stato

29 ottobre 2021 a

"Mangiate i cigni neri": sarebbe questa la soluzione individuata dalla Corea del Nord per far fronte alla carestia che sta colpendo il Paese. La situazione, infatti, come Kim Jong Un ha ripetuto più volte quest'anno "è cupa e senza precedenti". La "colpa" secondo il leader nordcoreano sarebbe dei tifoni che hanno spazzato via il raccolto, ma anche delle sanzioni internazionali che fanno mancare i fertilizzanti chimici. Per far fronte alle gravi mancanze alimentari, allora, la stampa ha cominciato a lanciare delle idee alternative su cosa mangiare per non morire di fame.

"Il sapore del cigno nero cotto è delizioso, ha un gusto senza eguali e anche proprietà medicinali e il suo allevamento su base industriale aiuterà a migliorare la dieta della popolazione", ha scritto il quotidiano di regime, Rodong Sinmun, citato dal Corriere della Sera. Allo stesso tempo, la tv statale ha trasmesso l’inaugurazione da parte di Ri Jong Nam, segretario del Partito dei lavoratori, di un allevamento di cigni neri sulla costa orientale della penisola.

Secondo gli esperti, in realtà, la carestia è dovuta in primis al sistema di produzione voluto da Kim, tutto volto a rafforzare la pianificazione centralizzata sul vecchio modello sovietico. Un sistema, quello di portare il raccolto all’ammasso, che però non ha mai spinto i contadini a lavorare meglio e di più.

